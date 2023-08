Damian Lillard garde la cote auprès des fans des Blazers

En demandant son transfert des Blazers cet été, Damian Lillard aurait pu voir sa réputation se dégrader du côté de Portland, surtout dans une ère où les fans ont tendance à avoir un peu la mémoire courte. Mais ceux basés dans l’Oregon n’ont pas oublié tout ce que Dame a apporté à la franchise sur la dernière décennie.

Ces derniers jours, l’insider Jason Quick – qui couvre les Blazers pour The Athletic – a réalisé un sondage auprès de la fanbase de Portland pour prendre la température par rapport au dossier Damian Lillard. C’est vrai qu’il s’est passé pas mal de choses ces dernières semaines dans le Nord-Ouest des États-Unis, entre la demande de trade de Dame pour rejoindre Miami et le refus du manager général Joe Cronin de l’envoyer en Floride.

Dans le jargon, on parle de bras de fer, et souvent dans ces cas-là la réputation d’un joueur peut en prendre un coup. Mais pas celle de Damian Lillard.

En effet, sur les 1 600 fans des Blazers qui ont été interrogés par l’insider de The Athletic, 62,6% possèdent une opinion similaire de Damian Lillard malgré sa demande de transfert vers Miami. Une grosse majorité donc. Certes, quasiment un tiers des fans (31,5%) le kiffent un peu moins qu’auparavant, mais les supporters de Portland qui lui ont complètement tourné le dos représentent une très faible minorité (pourcentage non communiqué).

En plus de ça, Damian Lillard est toujours autant plébiscité dans le débat concernant le plus grand Blazer de l’histoire (51,9%), devant Clyde Drexler (26,4%) et Bill Walton (21,6%). En même temps, on parle d’un joueur qui a été sept fois All-Star et sept fois All-NBA (record de franchise), du meilleur marqueur de l’histoire des Blazers avec des perfs stratosphériques au scoring (remember les 71 points), d’un mec qui a parfaitement représenté la franchise pendant plus de dix ans, et qui a porté Portland jusqu’en Finales de Conférence Ouest à base de gros exploits en Playoffs (coucou les Rockets, coucou le Thunder). Tout ça, associé à son implication dans la communauté, ça ne s’efface pas à cause d’une demande de transfert, aussi douloureuse soit-elle.

Néanmoins, si la réputation de Damian Lillard est plus ou moins intacte à Portland, ce n’est pas pour autant que les fans des Blazers se rangent de son côté dans le dossier de son transfert. Toujours d’après le même sondage, les fans des Blazers sont assez d’accord avec la stratégie portée par le manager Joe Cronin : pour 80,4% des fans, il faut transférer Lillard pour la meilleure offre possible et prioriser le bien de l’équipe, au lieu de répondre à la demande de Dame de rejoindre à tout prix Miami (13,5% seulement des fans valident cela).

Plus globalement, Cronin possède plus ou moins le soutien de sa fanbase, qui comprend la situation compliquée dans laquelle il se trouve. Transférer son franchise player et poser les meilleures bases possibles pour une reconstruction, ce n’est jamais une mission facile. Reste à voir si la réputation de Cronin sera la même une fois qu’il aura transférer Lillard, transfert qui représente tout simplement la décision la plus importante de sa carrière de manager général…

Source texte : The Athletic