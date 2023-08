Damian Lillard s’est récemment adonné à une longue interview pour le média Andscape. L’arrière de Portland, en partance pour Miami d’autres contrées NBA, s’est confié sur sa demande de trade et sur le cheminement qui a conduit à cette décision. Un discours empreint à une longue réflexion, mais aussi à un amour inconditionnel pour Portland et sa région.

C’est l’un des grands feuilletons de l’été avec le cas James Harden.

Damian Lillard devrait quitter les Blazers et a même demandé son transfert après onze saisons dans l’Oregon. La piste privilégiée est le dernier finaliste en date : le Heat de Miami. Damian Lillard souhaiterait rejoindre la Floride pour conquérir (enfin) un titre NBA aux côtés de Jimmy Butler & Co. Il évoque cette obsession au micro de Andscape avec une certaine sagesse par rapport à la situation délicate du moment.

« Le désir [de gagner un titre, ndlr] est aussi grand qu’il ne le sera probablement jamais. C’est littéralement la chose la plus importante sur ma liste. Quand je me réveille et que je dois me lever et faire ce que j’ai à faire, je dois m’entraîner, je dois prendre du temps pour mes enfants, je dois toujours soulever des poids, je dois faire toutes ces choses et m’assurer que l’entraînement et la préparation sont toujours ma priorité. Même en étant père de trois enfants, et non plus d’un seul, et en ayant toutes ces autres responsabilités, vous avez besoin de quelque chose qui vous tient à cœur pour rester engagé comme je l’ai été. C’est le plus haut niveau possible. C’est en fin de compte ce que je veux vivre et ce que je veux faire. »

– Damian Lillard, pour Andscape