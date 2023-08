Nous vous en parlions il y a quelques mois : le fait d’avoir une statue à son effigie devant une salle en NBA est sans doute la récompense ultime pour tout joueur. Après Shaquille O’Neal, Michael Jordan et Dirk Nowitzki notamment, Kobe Bryant aura lui aussi une statue, devant la salle des Lakers à Los Angeles. Inauguration prévue le 8 février 2024. Un symbole.

Est-ce que c’est quelque chose de naturel ? Bien sûr que oui. Kobe Bryant est l’une, si ce n’est LA légende des Lakers. Un débat éternel, dont nous ne prétendons pas avoir une meilleure réponse que chacun d’entre vous. Toutefois, nous sommes ici bien sûrs d’une chose : Kobe Bryant DOIT avoir sa statue devant cette salle mythique qu’est le Staples Center. “C’est la Crypto Arena maintenant !” Oui, mais dans nos coeurs, c’est le Staples Center épicétou. Revenons donc à notre actualité, une belle actualité. Le 8 février prochain (08/02/24), tout un symbole car ce sont les deux numéros (8 et 24) de Kobe ainsi que le 2 de Gianna, sa fille.

The Lakers are unveiling a bronze statue of Kobe Bryant outside of Crypto Arena on February 8.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 24, 2023

Devant l’enceinte mythique des Lakers, de nombreux joueurs ayant marqué profondément l’histoire des Purple and Gold trônent déjà et gardent l’entrée au format statue. On peut notamment citer Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Jerry West. Un parterre au prestige immense. Un prestige qui sera encore un peu renforcé par l’arrivée du Black Mamba. Pour la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, cette annonce est plus que naturelle.

“Kobe Bryant était l’un des plus grands athlètes de tous les temps, et l’une des personnalités les plus iconiques de l’histoire de Los Angeles. Il n’y a aucune meilleure place pour Kobe que celle d’un honneur avec une statue ici, au centre de notre ville, là où tout le monde peut le célébrer et être inspiré par ses réussites exceptionnelles.” – Jeanie Buss

Source : Adrian Wojnarowski, RealGm