Les Lakers vont sortir le maillot « Black Mamba » pour le Game 5 : préparez-vous, y’a moyen qu’on vive un moment all-time

En tête 3-1 face au Heat dans ces Finales NBA version bubulle, les Lakers ne sont plus qu’à une petite victoire de leur objectif ultime, remporter le Larry O’Brien Trophy. Et le grand soir, c’est potentiellement vendredi. Pour l’occasion, Anthony Davis, LeBron James et les autres vont porter le maillot « Black Mamba ».

Depuis la mort tragique de Kobe Bryant en janvier dernier, les Lakers dédient leur saison à la légende, eux qui sont aujourd’hui en mission pour décrocher le 17è titre de l’histoire de la mythique franchise californienne. Remporter la bague, ça serait évidemment le plus bel hommage possible car c’est exactement pour cette raison que Kobe se donnait à 200% avec sa Mamba Mentality : être le meilleur individuellement pour terminer sur le toit de la NBA. Dès vendredi, la bande à LeBron a une première opportunité de remplir cette mission, et les Angelinos auront le maillot « Black Mamba » sur le dos. Ce n’était pas prévu à la base (c’était prévu pour le Game 2 et un potentiel Game 7), mais c’est la petite touche supplémentaire qui peut rendre le moment encore plus unique. Gagner le Larry O’Brien Trophy, avec ce maillot, les confettis, et Kobe qui regarde avec fierté de tout là-haut, y’a moyen que ça soit all-time niveau émotion, et on vous conseille de garder un paquet de mouchoirs à côté de vous dans la nuit de vendredi à samedi. Depuis le début des Playoffs, les Lakers sont imbattables quand ils jouent en noir et jaune. Quatre matchs, quatre victoires, une à chaque tour, contre Portland, Houston, Denver et Miami. C’est notamment avec ce maillot qu’Anthony Davis a planté son buzzer beater assassin face aux Nuggets, alors que les Californiens étaient menés d’un point. Perdre avec ce jersey ? Impossible.

À moins que. Parce que les hommes d’Erik Spoelstra, ils ne sont pas vraiment dans le même délire. S’ils respectent évidemment la mémoire de Kobe Bryant et l’envie des Lakers de lui rendre hommage, ils vont tenter de retarder le couronnement du King et ses potes. En décidant de porter le maillot « Black Mamba » dans le Game 5, les Angelinos envoient un message assez clair. Pour eux, la série doit et va se terminer vendredi. Y’a moyen que le Heat soit un peu vexé par ce changement d’uniforme, car cette Finale est loin d’être terminée dans la tête de Jimmy Butler & Cie. Même à 3-1, Miami n’est pas encore mort, on sait à quel point les Floridiens aiment déjouer les pronostics, on sait aussi qu’ils vont se battre jusqu’au bout. Ils ne sont pas passés loin de l’égalisation mardi et avec le retour de Bam Adebayo, ça ne sera pas facile de tuer définitivement la bête. Vous rajoutez à ça la petite dose de pression en plus qui sera sur les épaules des Lakers, qui devront absolument gagner avec ce maillot pour que l’hommage à Kobe soit complet, et on se dit qu’une victoire de Miami ne serait pas si surprenante que ça. Alors évidemment, on ne mise pas sur une remontée fantastique du Heat dans ces Finales NBA 2020, faut pas déconner, mais ce n’est pas impossible qu’on assiste à un Game 6 dimanche.

Gagner le titre, pour Kobe, avec en plus le maillot « Black Mamba » sur les épaules, le moment risque d’être épique vendredi. Mais on peut compter sur le Heat pour tenter de perturber le plan des Lakers, et les forcer à remettre ce magnifique jersey dans un potentiel Game 7.