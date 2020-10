LE PLUS GRAND LIVRE DE BASKETBALL DE TOUS LES TEMPS (SELON TRASHTALK) : l’Apéro TrashTalk de présentation

Vous avez, pour certains d’entre vous, vécu cette annonce en direct ce mercredi 7 octobre à 20h, Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) est désormais disponible en précommande, pour le bonheur on l’espère de tous les Trashtalkers et Trashtalkeuses de ce bas-monde. Pour ceux qui tapaient la sieste la moins stratégique de l’année hier soir ? On vous résume tout juste ici, histoire de vous mettre au parfum avant d’ajouter ce « petit » bijou » à votre panier. Un, deux, trois ? Partez.

34 centimètres et plus de 2 kilos de plaisir pour une petite bible du basket que nous avons voulu à la fois informative, inédite, aérée et agréable à lire. Voici donc l’objet, à récupérer dès le 4 novembre en magasin mais déjà disponible en précommande, un objet qui on l’espère sera bien présent dans les bibliothèques familiales dès cet automne et ce jusqu’à la fin des temps. Un travail de plus de deux ans, à douze mains principalement mais fort de l’aide d’une armée bien en place, et qui ravira on l’espère les lecteurs les plus novices mais également les hardcore fans du sport le plus fantastique qui soit. Une fierté ici, mais aussi et surtout une étape de plus dans l’ambition qui est la nôtre de partager notre passion de la manière la plus « sérieuse » qui soit, sérieuse malgré nos délires quotidiens.

288 pages, plus de 800 histoires, plus de 200 photos, plus de 600 litres de sueur, voilà ce qui ressort de ce projet tellement fou. La suite ? C’est vous qui l’écrivez, ou plutôt qui la lisez. Love, la Team TrashTalk.