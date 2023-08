ON Y EST ! La Coupe du Monde de basket 2023 va enfin démarrer, et l’Équipe de France affronte le Canada à 15h30. Après une préparation convaincante, Vincent Collet et son groupe veulent rentrer de la meilleure des manières dans la compétition. Et ça tombe bien car face au Canada de la pépite Shai Gilgeous-Alexander, les Français auront du boulot. La rencontre sera bien évidemment commentée en direct sur la chaine Youtube de TrashTalk. IMMANQUABLE on vous dit !

Préparez le ventilo, les glaces et les Tourtel car aujourd’hui à 15h30 l’Équipe de France de Basketball lance sa Coupe du Monde 2023 face au Canada.

🇫🇷 CE VENDREDI : FRANCE – CANADA 🇨🇦

🔥 MATCH COMMENTÉ EN LIVE SUR YOUTUBE !! 🔥

Le 1er match de l’Équipe de France au Mondial 2023 ?

ÉVIDEMMENT QU’ON SERA LÀ AUX COMMENTAIRES !! 😤😤😤

🗓️ Vendredi 25 août

🕞 15h30

LES INFOS ESSENTIELLES :

France – Canada, 1ere journée de Coupe du Monde, Groupe H

Heure : 15h30

Lieu : Indonesia Arena de Jakarta (Indonésie)

Diffusion TV : BeinSports et FIBA Pass

Commenté en direct sur la chaîne Youtube de Trashtalk.

Pas de dangers pour les voisins, nos deux MC’s favoris pourront s’égosiller devant les exploits (ou les cagades) de nos Bleus à un horaire inhabituel pour eux : 15h30.

Outre les problèmes de voisinage, on rentre dans le vif du sujet et on part pour 17 jours de compétition intenses qui verront l’une des 32 équipes engagées soulever le trophée mondial. On espère évidemment que nos Bleus seront sur la plus haute marche du podium le 10 septembre prochain à Manille, mais un premier obstacle se dresse sur leur chemin et pas des moindres : le Canada.

Forts d’une préparation réussie avec 6 victoires en 7 rencontres disputés, les Bleus sont gonflés à bloc pour démarrer cette première rencontre de Coupe du Monde pied au plancher. Guerschon Yabusele est en fusion, Evan Fournier retrouve du rythme après une saison (quasi) sans jouer à NYC et les patrons Rudy Gobert, Nando De Colo et Nicolas Batum conduisent tranquillement le train bleu.

En face, le Canada se présente avec un roster pour le moins costaud, avec en tête d’affiche la pépite du Thunder Shai Gilgeous-Alexander, accompagné de son collègue du Thunder Luguentz Dort et d’une joyeuse bande de dégénérés de la NBA avec Dillon Brooks, R.J Barrett ou encore ce bon vieux briscard Kelly Olynyk, pour ne citer qu’eux. En gros, un match très compliqué face à des tops joueurs NBA.

Mais nos Bleus savent faire et possèdent énormément d’expérience dans leur roster avec pas moins de 9 joueurs qui évoluent en Euroleague (record de la compétition) et 3 en NBA. La France a un premier gros test qu’elle ne doit pas manquer même si les deux dernières rencontres de groupe, face au Liban et la Lettonie, seront sur le papier moins relou et pourront permettre à la France de se qualifier. Mais pas question de commencer à compter, on veut la gagne dès aujourd’hui face à nos adversaires canadiens !