Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Yakuba Ouattara

On continue la revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter sur le toit du Monde le 10 septembre prochain. On se penche aujourd’hui sur le profil de… Yakuba Ouattara, et l’arrière de Monaco aura une belle carte à jouer dans cette Coupe du Monde après la blessure de Frank Ntilikina. Son apport défensif en sortie de banc sera notamment précieux.

Nom : Ouattara

Prénom : Yakuba

Age : 31 ans

Taille : 1m90

Poids : 100kg

Poste : Arrière/ailier

Surnom : Yakou

Sur le CV : Chalon, Denain, Brooklyn Nets, Betis, Monaco

Palmarès en EDF : avec ses 17 sélections, Ouattara est un soldat du Colonel Collet et répond présent à chaque fois qu’il est appelé.

Discret mais efficace, Yak Ouatt a une carrière assez intéressante qui démarre sur… un playground lyonnais. Rapidement repéré pour ses qualités athlétiques et défensives, Yakou signe son premier contrat pro en 2013 à l’Élan Chalon où il réalise une bonne saison. Il s’exporte ensuite à Denain dans le Nord de la France où il se révèle.

Pisté par l’ambitieux promu monégasque, Yakuba Ouattara rejoint le rocher à l’été 2015. Il devient rapidement un joueur important de la cité princière et ambitionne encore plus grand. En 2017, il signe un “two-way contract” chez les Brooklyn Nets. Malheureusement pour lui, son aventure tourne assez court. Coupé par la franchise new-yorkaise, il termine sa saison en G League avant de retourner à Monaco la saison suivante. À l’aise dans la principauté, il décide néanmoins de partir au Betis Séville en 2020. Une petite saison dans la ligue espagnole avant de retourner dans son fief monégasque où il évolue jusqu’alors.

En sélection, Ouattara est un joueur que l’on croise depuis 2016 principalement dans les phases qualificatives. Avec une vingtaine de sélections, il ne fait pas réellement partie des premières options de Collet mais répond toujours présent lorsqu’il est appelé pour revêtir la tunique bleue. Avec la blessure de Frank Ntilikina, Yakou pourrait – pour la première fois de sa carrière – avoir une belle carte à jouer dans une grande compétition internationale. Il reste à l’heure actuelle la première solution de remplacement poste pour poste de Frank. Ses qualités défensives et son expérience seront forcément des skills que le staff de l’Équipe de France ne se privera pas d’utiliser.

Chercheurs d’or x Yakuba Ouattara 🙌

Son objectif ? Devenir ton pire cauchemar. Le défenseur d’élite veut éteindre les meilleurs attaquants à la @FIBAWC 🔒

Découvrez l’épisode 6 de “Chercheurs d’or” avec @yakubaouattara 🎬#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/baBXm3OuRF

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 10, 2023

Petit fun fact : Yakuba Ouattara avait déjà booké ses vacances avant qu’il ne soit appelé par le staff des Bleus pour venir jouer cette Coupe du Monde. Le principal intéressé a évidemment tout laissé tombé pour venir jouer cette compétition dont il semblait rêver depuis un moment :

Son objectif sera donc “d’éteindre les attaquants adverses“. Cela a le mérite d’être clair. En bref, un roc supplémentaire dans le deck français qui pourrait bien sortir de sa boîte pour nous pondre une mixtape défensive digne des plus grands pendant ce mondial. Soldat Yakou, à toi de jouer !

Source : FFBB, beBasket.fr, Wikipédia.