Frank Ntilikina forfait pour la Coupe du Monde 2023

C’est la bombe puante de ce samedi : touché à la cuisse contre la Lituanie, Frank Ntilikina est déclaré forfait pour la Coupe du Monde 2023.

Ironie un peu foireuse que celle qui frappe Frank Ntilikina. Le 12 août 2022, en tête de page sur le site de TrashTalk.co : « Frank Ntilikina forfait pour l’EuroBasket 2022 : l’Équipe de France perd un nouveau soldat avant la grande échéance de septembre ». Un an plus tard, pour l’anniversaire de ce triste forfait, le meneur de l’équipe de France… est déclaré out pour la Coupe du Monde 2023. Aucune vanne, Frank s’est blessé à la cuisse hier soir lors du déplacement des Bleus à Vilnius. La faute à une fin de match très disputée, alors que l’équipe de France menait de “seulement” sept points à 3 minutes du terme.

C’est la mauvaise nouvelle de cette prépa: Frank Ntilikina ne sera pas remis à temps de cette blessure. Il est forfait pour la Coupe du Monde, un autre joueur sera appelé pour le remplace en Équipe de France @FRABasketball #nbaextra pic.twitter.com/X93WUYjo7i

C’est donc un second forfait consécutif pour le nouveau joueur des Charlotte Hornets. « Sa blessure à la cuisse n’offre pas les garanties d’un rétablissement satisfaisant dans les temps impartis pour le début de la Coupe du Monde vendredi 25 août. Les staffs technique et médical ont décidé d’un commun accord de ne pas maintenir Frank Ntilikina dans l’effectif », a communiqué la FFBB. C’est nul, et Vincent Collet se retrouve dans une situation qu’il connaît trop bien : qui pour remplacer son energizer de 25 ans ? Sur le plan intrinsèque, Killian Hayes possède des qualités défensives qui se rapprochent de celles présentées par Ntilikina. Revoir le guard des Detroit Pistons dans ses œuvres en format FIBA rappellerait d’excellents souvenirs. Sous le maillot bleu, il a été élu MVP de l’EuroBasket U16. Ça remonte à 2017. C’est vieux comme le monde. Mais c’est sur les terrains européens qu’ont détonné pour la première fois ses qualités offensives. Il fait donc partie des candidats crédibles au remplacement de Frank, avec Andrew Albicy, Matthew Strazel et – pourquoi pas – Hugo Benitez, Joel Ayayi ou Nadir Hifi.