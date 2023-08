Coup de tonnerre sur le circuit universitaire américain ! Initialement prévu pour intégrer la NCAA en 2025, le meilleur lycéen du pays Cooper Flagg vient d’annoncer son reclassement, bouleversant les prévisions et les big boards des années à venir en NBA.

Voilà une nouvelle qui va changer beaucoup de choses. À 16 ans, le prospect Cooper Flagg vient d’annoncer son reclassement au sein de la classe lycéenne 2024. Dit comme ça, c’est vrai que ce n’est pas très clair, alors essayons d’expliquer ça de manière plus limpide.

L’ailier américain devait encore passer deux années au lycée avant d’entrer à l’université. Mais tel un gamin surdoué qui ne trouve pas sa place parmi les élèves de son âge, il a décidé de sauter une classe. L’année 2023-24 sera donc sa dernière en high school, ce qui va lui permettre d’intégrer le circuit universitaire dès 2024 et d’être éligible à la Draft NBA 2025.

Cooper Flagg, arguably the best prospect in high school basketball, announces he’s reclassifying from 2025 to 2024. pic.twitter.com/0AEIOhiHhq

— Jeff Borzello (@jeffborzello) August 11, 2023

Cooper Flagg, qui a lui-même annoncé sa décision sur Instagram, l’a justifiée de manière simple : « Pourquoi attendre ? ». Il est vrai que depuis plus d’un an, il ne cesse d’impressionner et de squatter le haut du classement des meilleurs prospects des Etats-Unis. Il évolue actuellement à la Nokomis Regional High School, lycée qu’il a intégré en septembre 2021. Pour son année freshman, l’ailier a fait sensation en signant 21 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne et en raflant de nombreuses récompenses individuelles à seulement 15 ans.

Ces performances lui ont valu une première sélection chez les U17 de Team USA, avec lesquels il a disputé le Mondial l’été dernier. Au sein d’une équipe américaine qui a survolé la compétition, Cooper a dominé individuellement avec une moyenne de 17,6 points, 18,9 rebonds, 3,5 passes, 5,4 contres and 4,6 interceptions. Un bel aperçu de ce que cet ailier longiligne, dominant sous le cercle et actif en défense peut produire des deux côtés du terrain.

Standing 6’9, with outstanding mobility and quickness getting off his feet, Cooper Flagg is first and foremost a devastating force defensively, capable of guarding 1-5. He’s an excellent passer and finisher, a developing shooter, and makes the game easy playing a winning style. https://t.co/igQAbM0Wyd pic.twitter.com/ae0kLFUP62

— Jonathan Givony (@DraftExpress) August 11, 2023

Cette saison, Flagg a continué d’impressionner au lycée… mais aussi en dehors en enflammant le tournoi Peach Jam en juillet dernier. Devant ces performances impressionnantes, il a décidé d’écourter son passage au lycée, qui prendra donc fin l’issue de la saison 2023-24. Cela signifie tout de même qu’il va devoir accélérer son apprentissage pour valider ses quatres années de lycée en seulement trois ans, et ainsi être éligible à l’entrée à l’université. Mais comme le précise ESPN, la Montverde Academy a déjà expérimenté ce processus avec Caleb Houstan, RJ Barrett ou encore Jalen Duren.

Cooper Flagg devient donc éligible à la draft 2025, dont il est déjà projeté comme le n°1. Avant cela, il passera par une dernière année au lycée, puis par la case NCAA en 2024-25. Selon plusieurs informateurs, l’université de Duke serait actuellement favorite pour accueillir le phénomène américain, qui a visité le campus des Blue Devils récemment. Quoi qu’il en soit, retenez bien le nom de Cooper Flag parce que le bonhomme risque de faire parler de lui dans les années à venir…

Source : ESPN