Après avoir tapé la Lituanie dans une salle d’Orléans aux allures de chaudron, les Bleus jouaient ce soir à Vilnius la manche retour. Face à eux ? Une équipe lituanienne bien plus solide, revigorée par l’air baltique. L’Équipe de France s’en sort avec la victoire (70-76), au terme d’une partie maîtrisée défensivement et marquée par une rotation tricolore resserrée. Seul point noir ? La blessure de Frank Ntilikina en fin de match…

Ils ont été très efficaces au coeur du Loiret. Ce pourrait être une phrase d’un énième roman dramatique d’espionnage un peu planplan, mais on parle bien ici de l’Équipe de France, qui a dominé la Lituanie sur ses terres mercredi soir. Un petit message avant la manche retour, du côté de Vilnius ? Oui, assurément… mais rien de mieux pour une équipe que de jouer en son pays. Et ça s’est vu en première mi-temps de ce match.

Que dire ? Un Guerschon Yabusele impeccable, des Lituaniens enjoués pour régaler et réchauffer le public du coin. Ouais, fait que 17 degrés à Vilnius et ça nous fait presque relativiser sur cet été pourri vécu par les habitants du Nord de la France. Allez, on va dire qu’ils sont habitués. Ah oui, le basket. Et bien après quelques minutes de coups échangés à part égales, c’est la pluie qui s’abat sur les Bleus. Trois banderilles à 3-points primées de suite pour l’adversaire, et une douche froide express. Très logiquement, Vincent Collet – que la production locale a nommé Didier Deschamps (wtf) lors de la présentation des équipes – prend un temps mort histoire de stopper l’incendie. Une bonne gueulante, et ça repart. Les Bleus reviennent dans un second quart bien moins ouvert que le premier.

Félicitations à Didier Deschamps, nommé par la télé lituanienne 🤣🤣🤣 @FRABasketball #nbaextra #fibawc pic.twitter.com/MnA2R0GC7S

— Remi Reverchon (@SoFrenchProd) August 11, 2023

Les organismes sont chauds, et l’intensité globale monte. Ce qui s’apparentait à un match de “runs” devient un coup pour coup très physique. Rudy Gobert est très sollicité, puisque le molosse adverse se nomme Jonas Valanciunas. Un duel NBA qui n’ira pas déplaire à un Vincent Collet désireux de mettre ses soldats à l’épreuve avant d’entamer la dernière ligne droite de la préparation, à l’autre bout du monde. Tout ça pour dire qu’à la mi-temps, c’est avec une égalité parfaite et des visages fermés que l’ensemble des acteurs du matchs retournent au vestiaire.

Rudy Gobert. Un pivot de 2,16 mètres formé à Cholet Basket. Et un homme qui revient sur le terrain avec 4 ou 5 coutals entre les molaires. Une agressivité contagieuse qui s’étend au groupe France dans son entièreté. Nicolas Batum au contre, la Gob’ au grattage de faute sous le panier, et une Lituanie qui ne trouve plus la réponse à la volonté tricolore. Un trop plein d’envie, sanctionné d’une faute technique pour notre Roudi… le trop est l’ennemi du bien, comme dirait l’autre. Une petite lumière qui ravive la flamme locale, et les Lituaniens reviennent au score dans ce duel qui prendrait presque des allures de bataille psychologique.

The French Prince pour The Bear 🤞#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #LTUFRA pic.twitter.com/WCMJSUcgDv

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 11, 2023

Quoi qu’on en dise, l’Équipe de France est sollicitée. Et Vincent Collet assume ses paroles d’après-match tenues mercredi. La rotation est resserrée, pas de Yoan Makoundou, pas de Sylvain Francisco. Le break est assuré par un Elie Okobo de gala, Moustapha Fall est juste bien que parfois léger sur la montagne Valanciunas, mais la France prend les devants, pour de vrai. Un dernier quart-temps tranquille ? Oui, car la seconde est passée. Ntilikina allume depuis la buvette, le ballon navigue mieux. +10, une défense de fer et des Bleus qui vont maintenir ce rythme jusqu’au buzzer final… mais à quel prix ? Sur un mauvais mouvement, Frank Ntilikina semble se claquer au niveau de la cuisse. Sortie immédiate, fait (vraiment) chier. La victoire est néanmoins assurée 70-76. Rendez-vous le 17 août en direct de Tokyo à midi, heure de Paris.

On prend les mêmes et on recommence 😤

5e victoire en autant de matchs de préparation à la @FIBAWC pour les Bleus 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #LTUFRA pic.twitter.com/8lczI5hPCI

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 11, 2023