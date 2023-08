L’équipe de France casse la Lituanie en deux : victoire 90 à 72, tous les voyants sont au vert

Plusieurs mois après la désillusion d’une montée manquée, Orléans a retrouvé le sourire. Le remède ? Diablement plus efficace qu’un drive de Jérémy Leloup : une victoire de l’équipe de France – tranquilou-bilou – devant l’ogre lituanien.

On tient quelque chose, là.

Quelque chose de possiblement très solide. Une sorte d’aboutissement des dernières grandes fenêtres internationales. Et par « grandes fenêtres internationales », on ne parle pas des 3-points de Louis Labeyrie en plein mois de février, à +34 face à l’Estonie de Andriy Pyatov. Non, Vincent Collet tient un truc entre ses cadres. L’apport de Sylvain Francisco, inquantifiable, joueur d’instinct et de frissons, a été rendu évident sur la seconde période. Le nouveau meneur munichois n’a pas planté 20 points, mais s’est encore démarqué de par ce sentiment d’excitation générale à chacun de ses dribbles posés : que va-t-il se passer ? Le Allen Iverson de Créteil.

Alors bien sûr, d’un point de vue collectif, il reste encore du boulot. Les rebonds échappent aux mains tricolores. La sérénité n’est pas établie sur tout le long de la rencontre. Il reste une possible fenêtre de « choke », et les actions “coups d’éclat” se comptent encore sur une centaine de secondes. Mais c’est normal. C’est de la prépa, et c’était bien moins rassurant l’an dernier au même moment (le 12 août 2022), quand les Bleus ne surclassaient l’Italie que d’un petit point, avec un contenu bien en-deçà des attentes – somme toute logiques à la sortie d’une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Là, avec le retour d’un Nando De Colo toujours inspiré “malgré” ses 36 printemps, l’équipe semble correctement alimentée sur tous les postes. Suffisamment pour donner lieu à des séquences… allez, Spurs basketball ? Qu’est-ce qu’on a pu vibrer avant la mi-temps. Un régal pour les puristes, mais aussi pour ceux qui mangent comme des crados et collent leurs crottes de nez au-dessus du lit. Ouai, quand ça joue comme ça, les 10 122 spectateurs d’Orléans y trouvent leur compte.

Trois matchs. Il ne reste que trois matchs aux Bleus avant de jouter pour autre chose que du beurre : un déplacement en Lituanie, un second à Tokyo pour y affronter le Japon, puis une dernière joute contre l’Australie, toujours à Tokyo, histoire de s’acclimater à l’air du Pacifique.

Les point forts de la rencontre : le tandem Guerschon Yabusele – Rudy Gobert, Sylvain Francisco, l’état de forme de Nando De Colo, l’importance de Nico Batum dans le système français, le dunk “moulin à vent” de Yoan Makoundou en contre-attaque, l’audace d’Elie Okobo en format FIBA, le collectif

Les points à bosser : sécuriser le rebond, Evan Fournier n’a pas joué car il s’est légèrement foulé la cheville (problème de rythme ?)