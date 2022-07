Si vous avez prévu de vous claquer une énorme soirée de Summer League dont on vous tease l’essentiel ici, c’est que vous êtes à la fois passionné et un peu zinzin. Mais si vous avez effectivement prévu de vous la claquer, on espère que vous avez apprécié comme nous, en apéritif, à la très solide victoire de l’Équipe de France U17 face à la Lituanie, victoire qui leur offre une très méritée médaille de bronze mondiale.

Il fallait rebondir, rebondir après un échec dommageable la veille face à l’éternel ennemi espagnol. Invaincus avant cette défaite en demi, l’équipe de Bernard Faure avait pêché dans des secteurs de jeu qui lui sont pourtant avantageux habituellement (le rebond notamment), et ce rebond était donc prévu ce soir à 18h30 heure locale, face à une Lituanie jamais bonne à prendre et ce à tous les âges, paye ton pléonasmicius. Bonne nouvelle néanmoins, puisque les Bleuets répondent présents d’entrée dans l’intensité, ça défend le fer des deux côtés et on se dirige tranquillement vers un score final aux alentours de 29-26 pour le vainqueur, DM3 gang. Le tournant du match ? Il interviendra dès le premier quart avec les rentrées successives d’Ilane Fibleuil et Alexandre Sarr, véritables catalyseurs des Bleus avec quasiment tous les points de leur équipe jusqu’à la mi-temps et une présence défensive soignée. Noah Penda se joint à la fête, une fiesta qu’avait entamée le géant Wilson Jacques en début de match et qu’a poursuivi Théo Pichard en nous lâchant des actions nous rappelant le handle de Jason Williams (pour les plus jeunes c’est Kyrie Irving qui shoote un peu moins mais qui aime ses coéquipiers). A la mi-temps les Bleus ont fait un petit écart mais attention, le souvenir malheureux d’un quatrième quart catastrophique la veille est encore dans toute les têtes, mais cette fois-ci nos gamins ne tomberont pas dans le piège et maintiennent le rythme tout au long de la deuxième mi-temps, avec la cerise posée en fin de match par un Zaccharie Risacher saignant dans le dernier quart-temps.

Victoire assurée 66-58, et des Bleuets qui n’ont jamais vraiment tremblé tant ils ont été à la hauteur de l’évènement. Messieurs dames la France est la troisième meilleure nation mondiale chez les U17, on vous laisse deviner les deux premières, mais en tout cas voilà qui laisse augurer de bien belles choses pour la France du basket. Les jeunes vous voici bronzés, vous allez donc pouvoir partir… bronzer, car c’est mérité.