NBA Summer League 2022 – Épisode 4 : les Hornets s’imposent à la mort subite face aux Lakers, cette phrase pue le mois de juillet

La Summer League bat son plein en ce mois de juillet et cette nuit quelques scénarios nous ont permis de rester éveillés jusqu’au feu d’artifice de la nuit, tiré par le sophomore des Hornets JT Thor. Et si vous ne connaissez pas JT Thor, sachez que vous êtes quelqu’un de tout à fait normal.

Les résultats de la nuit :

Kings – Pacers : victoire des Kings après avoir dominé une grande partie du match, malgré le retour aux affaires des Pacers dans le troisième quart – un peu – et en fin de rencontre, mais Sacramento semble, comme chaque été, s’être trouvé de nouvelles idoles. Neemias Queta fait partie d’entre elles grâce à son corps de « videur de videur » de boîte et sa capacité à enchaîner les crêpes tout en dominant en attaque, Fwenkie Feuwawi (Frankie Ferrari) est déjà à deux doigts de rentrer dans notre Hall Of Fame de la Summer League, et, évidemment, Keegan Murray a tout du vrai crack, du vrai, pas seulement un amour de vacances puisque le n°4 de la Draft s’est encore manifesté cette nuit avec 23 points et un money time parfait pour donner la victoire à son équipe face à des Pacers dans les clous mais sans solution face à KM.

Bonus track : les 15 points de Bennedict Mathurin, un peu maladroit cette nuit mais qui démontre qu’il a tout pour devenir l’un des leaders des Pacers dès cette saison.

Nets – Sixers : victoire des Nets grâce à leur contingent de joueurs NBA, composé de ces messieurs Kessler Edwards, Day’Ron Sharpe, David Duke et, surtout, un Cam Thomas qui fricote encore avec la trentaine de points. Côté Sixers Isaiah Joe s’est rapidement fait mal à l’épaule et a joué moins de dix minutes, Charles Bassey a dominé dessous, Jaden Springer a été maladroit et Charlie Brown s’est fait postériser par Sharpe. Voilà, c’est tout.

Bonus track : les quelques minutes d’Yves Pons, assez pour nous caler un gros pétard et un contre en haute altitude. Pitié, si Yvounet ne trouve pas de contrat la saison prochaine, faites le au moins jouer dans le prochain Yamakasi.

Knicks – Bulls : 13-0 pour commencer, puis 20-3, 41-17 ou encore 59-24 à la mi-temps. Les Bulls n’ont pas existé au score hier soir, Marko Simonovic a donc enchainé une énorme perf au premier match avec un zéro pointé au second, et si l’on a pu apprécier en deuxième mi-temps les skills athlétiques du rookie de Chicago Dalen Terry (bien que dispendieux), ce sont bien les NBAers des Knicks qui se sont amusés pendant deux heures. Miles McBride, Quentin Grimes et Jericho Sims un chouïa trop forts pour ce genre de match a-t-on l’impression, et au final on retiendra peut-être plus encore la bonne production du rookie Jean Montero côté New York. Un garbage time de quarante minutes, mais si la Summer League était un must de compétitivité ça se saurait non ?

Bonus track : la jeunesse des Knicks ressemble à un Top 10 humain, ça promet pour la saison qui arrive

Suns – Wizards : très ému de vous avouer que ceci est un match que nous n’avons pas regardé. Apparemment Johnny Davis a mis quelques tirs, apparemment les Suns ont été nuls, c’est tout pour nous.

Bonus track : les 45 minutes de sieste, essentielles pour attaquer la semaine avec un peu de vigueur.

Cavs – Nuggets : une victoire solide des Nuggets, portés par le rookie Peyton Watson, le petit Gillespie à la mène et un énorme Jack White en sortie de banc. Les deux rookies Ochai Agbaji et Christian Braun ne nous ont pas vraiment offert le « duel » attendu et on a plutôt apprécié une nouvelle fois la puissance d’Amar Sylla et découvert les skills d’Isaiah Mobley, oui oui, le frère de, mais la vraie bonne nouvelle en provenance cette nuit de Las Vegas est bien entendu la belle perf du Français Ismaël Kamagate, titularisé et auteur d’un quasi double-double avec 10 points, 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes.

Bonus track : la dégaine de Luke Travers, désolé on ne s’y fait pas, et on a clairement l’impression que le gars peut sortir une Marlboro à tout moment.

Spurs – Warriors : très probablement le meilleur match de la nuit. Blake Wesley et le revenant James Wiseman avaient lancé les hostilités, Mac McClung est à deux doigts de devenir notre humain préféré et pour les Warriors toujours Jonathan Kuminga a terminé le boulot en haussant le niveau en fin de match et en tuant le match sur la ligne après une faute de Malaki Branham. On insiste fortement sur le talent de Wesley car le rookie des Spurs a été assez phénoménal et même clutch en prenant tout le Tewas sur ses épaules en fin de match, alors que côté Dubs l’association Kuminga / Wiseman fait déjà mal aux yeux tant elle ressemble à un cheat code athlétique. Victoire d’un tout petit point des champions NBA, qui évoluaient d’ailleurs sans Moses Moody, parce qu’il faut bien nourrir tout le monde au mois de juillet.

Bonus track : l’interview de Tony Parker pendant le match, qui dit « on » quand il parle des Spurs.

Grizzlies – Wolves : un score de match de vétérans le dimanche matin, plutôt marrant quand on sait que la moyenne d’âge sur le terrain était plutôt de 22 ans. Rien de bien fou à noter sur ce choc entre Louveteaux et Oursons, si ce n’est les sorties intéressantes du rookie David Roddy et du sophomore Santi Aldama pour les Grizzlies, alors que Kenny Lofton a été moins en vue et que les deux autres rookies de la bande, Kennedy Chandler et Jake LaRavia, ont surtout été très maladroits. Pour les Wolves ? Une attaque littéralement sauvée par les buckets de Kevon Harris, mais très clairement ce match ne restera pas dans les annales de cette Summer League, ou du moins orthographié différemment.

Bonus track : quatre oeufs, de la crème, du sel, du poivre, des herbes de Provence, une pincée de parmesan et une poigné de gruyère râpé, voici la recette parfaite pour une omelette nocturne quand un match de basket ne vous passionne pas.

Lakers – Hornets : dernier match de la nuit et, on ne va pas vous le cacher, il était temps que ça se termine. Fort heureusement ce match fut… très entrainant, si si on vous jure. La première mi-temps ? Un Scotty Pippen Jr. encore aussi doux qu’un smoothy et qui envoie un énorme alley-oop dès la première possession, Kai Jones qui joue les bêtes féroces en défense et Shareef O’Neal en attaque, alors que Brady Manek passe montrer sa ganache de festivalier au deuxième quart. Un match engagé et qui nous offrira également sa dose de suspense au petit matin. Le rookie Mark Williams est discret mais le duo Figueroa / Alexander prête main forte aux sophomores de Charlotte pour tenir tête aux Lakers, Cole Swider joue les héros pour L.A. mais Ty-Shon Alexander du parking et Nick Richards en défense offrent une prolongation au public, you-pi. Ty-Shon Alexander qui fera d’ailleurs coup double avec trois lancers envoyant tout le monde dans une deuxième overtime synonyme de mort subite, et à ce petit jeu marrant c’est finalement… JT Thor qui offrira la win aux Frelons sur un énorme tir du parking. Et si on adore la Summer League, c’est avant tout pour pouvoir écrire ce genre de phrase un 11 juillet à 7h19.

Bonus track : des fans qui se tabassent la gueule dans les tribunes, c’est ça aussi le basket du mois de juillet (non)

Les images marquantes de la nuit :

4-time NBA Champion @tonyparker checking out his old squad at #NBA2K23SummerLeague. pic.twitter.com/FQpIux9Hdj — NBA Summer League (@NBASummerLeague) July 11, 2022

Jamorko Pickett with the buzzer beater to end the 3rd! 🚨 #NBA2K23SummerLeague | @NBA pic.twitter.com/9wiz6nyxTA — NBA Summer League (@NBASummerLeague) July 11, 2022

.@cavs‘ Amar Sylla with a strong putback jam. pic.twitter.com/Y9W2pH8Oc2 — NBA Summer League (@NBASummerLeague) July 10, 2022

