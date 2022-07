On enchaine ! Les journées passent et se ressemblent à Las Vegas, avec d’un côté des hommes qui font fortune (ou qui craquent toutes leurs économies) dans des casinos grand luxe, et de l’autre l’avenir de la NBA qui se dessine sur des parquets luisants. Rien contre les World Series hein, mais on va plutôt parler basket alors envoyez la preview de la soirée.

Le programme de ce soir :

21h : Kings – Pacers

21h30 : Nets – Sixers

23h : Knicks – Bulls

23h30 : Suns – Wizards

1h : Cavs – Nuggets

1h30 : Spurs – Warriors

3h : Grizzlies – Wolves

3h30 : Lakers – Hornets

La compétition estivale la plus excitante depuis l’arrêt d’Intervilles est désormais bien lancée, et ce soir le quatrième repas de la semaine est copieux. Au programme ? Un Haliburtonico pour commencer, qui sera néanmoins davantage l’occasion de voir un beau duel entre Keegan Murray et Bennedict Mathurin, respectivement n°4 et 7 de la Draft pour les Kings et les Pacers. 21h c’est cool, et ça vous évitera au moins de vous coltiner l’épisode de Capital consacré au business de la Camargue. Dans la foulée Cam Thomas devrait encore en claquer 30 face aux Sixers d’Isaiah Joe et Jaden Springer, et les Nets donneront on l’espère un peu plus de quelques minutes au Frenchie volant Yves Pons. A 23h on jumpera vers un classique spécial quarantenaires avec un joli matche entre les Bulls et les Knicks, belle occasion pour un duel de genres entre Marko Simonovic et Jericho Sims, sous fond de Dalen Terry et de Miles McBride. La fin de cette entrée complète ? 23h30 et un Suns – Wizards qui nous offrira peut-être une nouvelle belle perf du Français Olivier Sarr pour les Suns et les premiers paniers ou presque du rookie rockeur Johnny Davis à Washington.

Respiration.

On enchaine à 1h après un combo pipi/biscotte au beurre salé, juste à temps pour apprécier les skills de Ochai Agbachi et l’envergure de Christian Braun pour un Cavs – Nuggets qui promet, on sait quand même vachement vous vendre n’importe quoi. Peut-être un peu plus funky par la suite, ce Spurs – Warriors qui verra entre autres performer ou non les jeunes Josh Primo et Blake Wesley pour San Antonio et les non moins jeunes Moses Moody, Jonathan Kuminga ou Gui Santos à Golden State. Grizzlies – Wolves à 3h et on attend évidemment une nouvelle démo du crack Kenneth Lofton et globalement d’une équipe de Memphis pour l’instant plus impressionnante sur le papier que sur le parquet, et pour finir les Lakers et les Hornets fermeront le bal avec un duel entre les « fils de » Scotty Pippen Jr. et Shareef O’Neal et la gaminerie de Charlotte constituée à Vegas, notamment, de Kai Jones, Mark Williams ou encore Nick Richards.