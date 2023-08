Actuellement avec Team USA en train de préparer la Coupe du Monde, Anthony Edwards vient de recevoir une amende de 50 000 dollars de la part de la NBA pour avoir imprudemment balancé une chaise en quittant le terrain à l’issue d’un match de playoffs en avril dernier.

Affronter le futur champion n’est pas un cadeau, Anthony Edwards et les Wolves l’ont appris à leurs dépens lors du premier tour des Playoffs 2023. S’ils ont plutôt bien tenu tête aux Nuggets en rendant presque tous les matchs accrochés, les Loups ont fini par s’incliner 4-1 au bout d’un match 5 frustrant qu’ils auraient pu remporter. Et cette frustration, Ant n’a pas su la contenir puisqu’il est immédiatement rentré aux vestiaires après le coup de sifflet final, en balançant une chaise sur son passage. Un comportement qui n’a pas plu à la NBA, qui a décidé de le sanctionner d’une amende de 50 000 dollars.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/1PzBCKEo51

— NBA Communications (@NBAPR) August 9, 2023

« Anthony Edwards a été condamné à une amende de 50 000 dollars pour avoir imprudemment balancé une chaise qui a touché deux personnes alors qu’il quittait le terrain après le match de playoffs des Minnesota Timberwolves contre les Denver Nuggets le 25 avril dernier à la Ball Arena. » – Communiqué de la NBA

La police de Denver, qui a enquêté sur l’affaire, a d’abord cité un cas d’agression au troisième degré après avoir relevé les blessures des deux femmes touchées par la chaise. Mais elle a rapidement abandonné les poursuites contre Edwards en constatant que son geste était plus maladroit qu’intentionnel, et que les blessures étaient très légères. Comme on le voit bien sur la vidéo, Ant n’a pas balancé la chaise avec l’intention de toucher ou de faire du mal à quelqu’un.

Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has been fined $50,000 for “recklessly swinging a chair in frustration that struck two bystanders” after the Wolves’ playoff game against the Denver Nuggets on April 25, the NBA announced today. Here’s video: pic.twitter.com/fdwe6ho0Hs

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) August 9, 2023

Il n’en reste pas moins que c’est un geste dangereux et imprudent qu’il n’aurait pas dû commettre. La NBA a donc décidé d’agir et de punir ce comportement d’une amende de 50 000 euros. Pas de quoi faire trembler la star des Wolves, qui vient de signer un contrat de 207 millions garantis (sur 5 ans) avec Minnesota. Mais quand on voit le montant pour un lancer de chaise, on se dit que certains risquent gros avec leurs histoires d’alcool et d’armes (coucou Amir Coffey, Devonte’ Graham et Ja Morant).

Anthony Edwards right now after receiving a $50,000 fine pic.twitter.com/hEQcCQWk8e

— NBA Memes (@NBAMemes) August 9, 2023

Anthony Edwards a fait une bêtise et il a été puni. L’incident est désormais clos, on peut passer à autre chose, c’est-à-dire à la Coupe du Monde que l’arrière va disputer avec Team USA dans deux semaines !

Source : NBA, The Athletic