Amir Coffey arrêté pour possession d’arme à feu

L’intersaison NBA, ce sont des rumeurs de transfert, des vidéos d’entraînements, des déclarations farfelues dans les podcasts, mais aussi des faits divers. Le dernier en date concerne Amir Coffey, qui a récemment été arrêté pour possession d’arme à feu.

Dans la catégorie “Je fais n’importe quoi en dehors des parquets NBA”, nous avons nommé… Amir Coffey ! Dans la nuit de dimanche à lundi, le joueur de 24 ans a été arrêté par la police de Los Angeles pour « délit de possession d’arme à feu » selon TMZ Sports. ESPN complète l’information en rapportant les mots du porte-parole du département de la police de Los Angeles, qui a mentionné un « port d’arme à feu dissimulée dans un véhicule ».

Stopée pour excès de vitesse, la voiture dans laquelle Coffey se trouvait a fait l’objet d’une fouille au cours de laquelle les policiers ont trouvé un pistolet chargé, dont il a reconnu être le propriétaire. La Californie faisant partie des états américains dans lesquels le port d’arme sans permis est proscrit, Coffey a immédiatement été incarcéré, puis libéré quatre heures plus tard après avoir payé une caution de 10 000 dollars. Il comparaîtra devant le tribunal dans les prochaines semaines.

Pictures of Amir Coffey getting arrested pic.twitter.com/oQ9NibtpnU

— League Alerts (@LeagueAlerts) July 31, 2023

Les Clippers ont immédiatement réagi via un communiqué déclarant : « Nous sommes au courant d’une situation judiciaire impliquant Amir Coffey et nous l’examinons ». Au regard des dernières affaires de port d’arme concernant Ja Morant, Coffey pourrait subir des sanctions de la part de sa franchise, voire de la NBA. La saison dernière, l’arrière a disputé 50 matchs avec les Clippers pour une moyenne de 3,4 points, 1,1 rebond et 1,1 passe en 12,5 minutes de jeu. Il dispose encore de deux années de contrat.

Source : TMZ Sports, ESPN