Dossier Damian Lillard : les Blazers ne seraient pas intéressés par les assets de Miami

Damian Lillard veut prendre le soleil floridien mais celui de l’Oregon le retient, saison 42, épisode 873. Aux dernières nouvelles, Portland ne serait pas séduit par les assets dont dispose Miami pour s’attacher les services du septuple All-Star.

Eh, à quel moment une retenue dite… “intempestive”, remplit-elle assez de critères pour être qualifiée en prise d’otage ? C’est pour un pote.

Alors bien sûr – et ce raisonnement va dans le sens de l’info balancée par Adrian Wojnarowski – Portland ne va pas lâcher Damian Lillard pour trois cahuètes, Trey Lyles et une dédicace du petit-fils de Karl Marx. Il faut à la franchise de l’Oregon suffisamment de garanties liées à une éventuelle reconstruction pour franchir le pas. C’est-à-dire ? Des jeunes jambes, un joueur de calibre All-Star et un sac de premiers tours de draft qui se pèse au kilo. Mais ce dernier point pose problème : le Heat ne possède “que” deux premiers tours de draft sur les trois prochaines saisons. Pourtant, et selon les informations de Shams Charania pour The Athletic, Pat Riley bosserait une proposition incluant « trois ou quatre premiers tours de draft ». Ainsi, à l’heure où Damian Lillard ne jure que par Miami, il apparaît comme très probable que le Heat amadoue une troisième équipe dans le trade. Ce, afin d’engraisser l’échanger en premiers tours de draft – et de disperser les assets que Portland n’aime pas vers une autre franchise.

“Miami remains a team most motivated that has enough assets to eventually, perhaps, outbid the market. The problem is: Portland looks at what Miami has, doesn’t love it, and keeps hoping something better is going to come along. It may or may not.” – (via @wojespn) pic.twitter.com/uCp69laDgi

— Miami Heat Beat (We Just Cover The Team) (@miaheatbeat) July 31, 2023

Pour Miami, l’échange à trois équipes est probablement le seul moyen d’aboutir à une finalité heureuse. Portland n’aime pas les assets de la franchise floridienne, et – d’après Adrian Wojnarowski – Pat Riley ne souhaite pas enchérir contre lui-même. Damian Lillard a donné sa préférence, la balle est donc dans le camp du Heat. Inutile d’envoyer mourir de trop gros atouts dans les forêts de l’Oregon. Les Blazers sont proches de la rupture. Ce n’est, à notre sens, plus qu’une question de jours.