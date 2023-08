Andrew Wiggins est le seul joueur né au Canada à avoir inscrit 10 000 points en NBA

Rookie de l’année, All-Star et champion NBA, à seulement 28 ans, Andrew Wiggins a déjà une belle carrière au sein de la ligue américaine. Mais le joueur canadien possède aussi un record de scoring à l’échelle de son pays.

Ailier titulaire de Golden State depuis 2020, Andrew Wiggins évolue aux côtés de plusieurs gros noms de la Grande Ligue. Stephen Curry et ses 3390 tirs à 3 points en carrière, Klay Thompson et ses 37 unités en un quart-temps…. Les exploits ne manquent pas chez les Warriors. Si sa production statistique est incomparable à celle des Splash Brothers, Andrew Wiggins détient lui aussi un record : il est le seul joueur né au Canada à avoir dépassé la barre des 10 000 points en NBA.

Ce record ne date pas d’hier, puisque c’est lors de la saison 2020-21, durant laquelle il a inscrit 1 320 points, que Wiggins a franchi le cap des 10 000 unités. Mais il n’y a pas qu’au scoring que l’ailier s’illustre, puisqu’il se classe également dans le top 5 de quatre autres catégories statistiques : rebond, passe décisive, interception et contre (toujours parmi les joueurs nés au Canada).

Des statistiques remarquables qui témoignent de la polyvalence et de la régularité de Wiggins au plus haut niveau depuis sa draft en 2014. Avec ses 12 152 points en carrière, il est d’ailleurs actuellement le plus gros scoreur de sa cuvée qui comporte pourtant quelques gros noms comme Nikola Jokic, Joel Embiid, Zach LaVine et Julius Randle. Il est aussi le joueur qui a joué le plus de matchs avec 635 rencontres, dont 635 en tant que titulaire.

Bref, Andrew Wiggins est un monstre de fiabilité, de régularité et de productivité dans tous les domaines, et ça se ressent dans les chiffres. L’ailier des Warriors possède déjà un record parmi les joueurs nés au Canada… en attendant qu’il en batte de nouveaux ?

Source : Golden State Warriors

Stat of the day: Andrew Wiggins is the only Canadian-born player in NBA history to surpass 10,000 career points.

Of players born in Canada, he also ranks in the top five all-time in rebounds, assists, steals, and blocks. pic.twitter.com/Z6a7SHzLF5

— Golden State Warriors (@warriors) July 31, 2023