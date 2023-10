D’abord gêné par les blessures puis au chevet de son père malade, Andrew Wiggins a connu une saison 2022-23 particulièrement compliquée. L’ailier compte bien rebondir cette année et il s’est fixé des objectifs élevés !

All-Star pour la première fois de sa carrière et membre important du titre remporté par les Warriors, Andrew Wiggins sortait d’une saison 2021-22 magnifique sur le plan individuel et collectif. L’ailier n’a malheureusement pas pu aider les siens à défendre leur titre un an plus tard. Il faut dire que la saison de l’ancien des Wolves a ressemblé à un chemin de croix, lui qui n’a participé qu’à 37 matchs de saison régulière en 2022-23.

D’abord blessé puis malade, Wiggins s’est ensuite absenté sur les deux derniers mois de saison régulière pour veiller à la santé de son père. Si le joueur est revenu à temps pour les Playoffs, il n’a rien pu faire pour empêcher l’élimination des siens face à des Lakers un ton au-dessus.

Interrogé par Mark Medina de Sportskeeda, Andrew Wiggins entend bien oublier cette année difficile et il veut le faire avec la manière. Le Splash cousin veut rebondir et il vise plusieurs récompenses cette saison en NBA !

“J’aimerais être un All-Star. J’aimerais faire partie de la All-NBA Defensive Team. Mais nous devons gagner des matches et rester constants. C’est ça le plus important.”

S’il parvient à réaliser ces deux accomplissements, on pourra dire que Wiggins a connu une saison magnifique sur le plan individuel. Mais briller en NBA avec les Warriors n’est pas son seul objectif. Le natif de Toronto aimerait aussi sortir le grand jeu sur la scène internationale et notamment aller disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Canada !

Absent de la sélection qui a remporté le bronze cet été en Asie, Wiggins se verrait bien jouer en FIBA l’été prochain. Il explique d’ailleurs que son absence cet été était due à une blessure aux côtes survenue en Playoffs.

“Cette année a été difficile car j’ai terminé la saison avec une côte cassée. Mais l’objectif de l’année prochaine est d’être avec eux à Paris. C’était difficile. Mais ils ont fait du bon travail là-bas. Ils se sont qualifiés, ce que nous n’avions pas fait depuis longtemps. Tous les gars ont travaillé dur, emmenés par Shai [Gilgeous-Alexander], Dillon [Brooks] et RJ [Barrett]. C’est vraiment super pour eux”.

Une grosse saison en NBA puis aller chercher une médaille aux JO, Andrew Wiggins a des objectifs élevés mais à ce qui parait l’appétit vient en mangeant. À lui de nous prouver qu’il a les crocs.

Source texte : Sportskeeda