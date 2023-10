Sorti en cours de match face aux Hawks ce samedi, Naji Marshall devrait rater le début de saison des Pelicans. L’ailier souffre d’une contusion osseuse dans le genou droit. Il sera absent des parquets pour minimum deux semaines.

On ne sait pas si NOLA voit passer beaucoup de chats noirs ou de miroirs brisés mais ça commence à faire une grosse accumulation de malchance pour une seule équipe. Déjà pas épargnés par les blessures la saison passée, les Pelicans connaissent une préparation particulièrement compliquée avec plusieurs joueurs importants de la rotation qui se retrouvent sur la touche.

Déjà privée de Jose Alvarado, Trey Murphy III ou encore Larry Nance Jr., la bande à Willie Green a vu en plus Naji Marshall se blesser ce samedi en présaison. L’IRM de ce dimanche a révélé une contusion osseuse qui privera l’ailier de toute compétition pour au moins deux semaines. Il est donc assuré de manquer la reprise du championnat dans moins de dix jours désormais.

Naji Marshall Medical Update:

Marshall has been diagnosed with a bone bruise following an MRI taken this morning. He will be reevaluated in two weeks.

🔗: https://t.co/GoVXhmWBY6 pic.twitter.com/D75xzyhRSH

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 15, 2023

Avec Naji Marshall out, Willie Green perd donc encore l’une de ses principales rotations en sortie de banc. Déjà que Trey Murphy est absent, les ailes de NOLA vont commencer à sérieusement se déplumer. On a vu Herb Jones quitter lui aussi le terrain ce samedi, ça commence à faire beaucoup. Va falloir allumer des cierges pour que Brandon Ingram n’ait aucun pépin physique dans les prochaines semaines. Naji Marshall tournait à 9,1 points, 3,6 rebonds et 2,5 passes de moyenne en 23 minutes la saison passée.

Source texte : Pelicans