En fin de contrat l’été prochain, Klay Thompson pourrait-il quitter les Warriors ? Selon ESPN, l’arrière pourrait bien tester sa valeur sur le marché en 2024 s’il n’obtient pas une prolongation à Golden State.

On s’était demandé avant l’été si Draymond Green allait être le premier membre de la dynastie Warriors à quitter le navire. Le pitbull a finalement prolongé mais un autre héros de la grande époque Dubs ne l’a toujours pas imité à ce jour. Drafté par les Warriors en 2011, Klay Thompson est un véritable monument du côté de San Francisco. Quatre fois champion NBA avec les Dubs, il a été un pilier de la franchise pendant plus d’une décennie. Le voir partir serait ainsi un sacré événement.

Une issue pas impossible si on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Selon le Pape du scoop, les Warriors et Klay Thompson n’arrivent pas à se mettre d’accord pour une prolongation. En cas d’échec, le joueur pourrait ainsi se tourner vers la Free Agency et donc un possible départ loin de son équipe de toujours l’été prochain.

Reporting for NBA Countdown on the Klay Thompson extension talks, including ESPN analyst Bob Myers’ window into the negotiating stakes for the Golden State Warriors and the franchise’s storied guard pic.twitter.com/YpZaIppooU

“On me dit qu’il n’y a eu aucun progrès sur une prolongation de Klay Thompson à Golden State. Ils ne sont toujours pas d’accord sur le nombre d’années et l’argent, et il y a une réelle possibilité que Klay Thompson aille tester la Free Agency l’été prochain sans accord.” – Adrian Wojnarowski

Bon, entre le Woj qui nous explique en octobre qu’il y a une porte ouverte à un départ et Klay Thompson qui quitte officiellement la franchise, il y a quand même un monde. On sait comment ça marche, c’est le jeu des rumeurs qui entoure toujours une fin de contrat. Ça ne serait pas la première fois qu’on entend parler d’un possible départ et puis soudain une prolongation.

On rappellera aussi que tester le marché ne veut pas dire partir à 100%, c’est uniquement l’idée de tester sa valeur et donc d’écouter les offres. Pour le moment, on imagine mal Klay Thompson quitter les Warriors à l’été 2024. C’est en tout cas un second gros test pour Mike Dunleavy Jr. Le successeur de Bob Myers est parvenu à conserver Draymond Green cet été, parviendra-t-il à trouver les mots pour conserver Klay Thompson également ?

Source texte : ESPN