Le Canada termine sa Coupe du Monde sur un festival : 118-127 face à Team USA, médaille de bronze !

Dans un match aux allures de finale, les États-Unis et le Canada ont croisé le fer sous le signe de la NBA. Un match à la sauce Grande Ligue, c’est à dire avec des défenses relativement légères et des attaques complètement déchaînées. À ce petit jeu, ce sont les Canadiens qui s’en sortent le mieux au terme d’un match complètement dingo, guidés par un Dillon Brooks en mode sniper à 3-points.

Que devait-on attendre d’un match entre deux nations déçues de ne pas avoir réussi à atteindre la grande finale d’une Coupe du Monde ? Pas spécialement grand chose, si ce n’est le plaisir de voir s’affronter un parterre de stars NBA à des milliers de kilomètres des États-Unis, dans le cadre FIBA.

Que devait-on attendre sur le terrain ? Un match au scénario NBAesque, vous nous suivez. Et ce n’est pas loupé : orgie offensive dès le premier quart, avec un Dillon Brooks très, très chaud derrière l’arc qui semble vouloir plier un classique en terme de précision longue-portée. 3/3, 4/4, 5/5… c’est quoi ce délire ? Stephen Curry s’est laissé pousser les tifs et à changé de nationalité, faut croire. Tout ça pour dire qu’au jeu de l’attaque, ce sont les Canadiens qui prennent le meilleur sur leurs adversaires, avec un avantage rapide qui gravite autour de la dizaine d’unités d’avance une bonne grosse partie du match. Lorsque Team USA recolle, c’est pour prendre une nouvelle valise derrière.

DILLOOOOOOOOOOOON BROOKS !!

5/5 à trois points, les fans des Rockets en apnée totale

Comme possédé, c’est Dillon Brooks qui mène toujours la charge de l’érable, intraitable à 3-points et dans les percussions. On est bien partis pour voir un nouveau record de points dans l’histoire de la Coupe du Monde de basket, qu’on se dit à la rédaction. Un vrai bon teaser de la saison NBA à venir, en somme… Petit point statistique rapide : Steve Kerr peut compter sur Anthony Edwards, Austin Reaves et Jalen Brunson pour apporter des points, les trois ayant dépassé largement la dizaine à l’aube du dernier quart.

Car ce dernier quart… est à l’image de ce que la NBA propose de mieux : tendu, disputé. Les USA, qui paraissent en mauvaise posture pour revenir, claquent un 10-0 d’entrée et font leur retour dans le jeu, attention ça va devenir tendu. Tyrese Haliburton pour planter de loin, Anthony Edwards à l’interception, Austin Reaves à la – difficile – finition… et nous voilà à 100-100 avec trois minutes à jouer. Josh Hart termine au cercle, mais R.J. Barrett envoie depuis la buvette.

On ne respire plus trop beaucoup quand même, puisque Mikal Bridges continue l’enchère avec un 3+1 de zinzin qui ne sera pas converti. 105-103, seigneur. Dillon Brooks allume de loin, ficelle aussi ! 105-106 Canada, WOW ! Josh Hart remet Team USA devant, pour un point. Dillon Brooks égalise sur lancer-franc. C’est TEN-DU.

Shai Gilgeous-Alexander ? Un pull-up jumper de fou, 107-109. Brique d’Haliburton puis Anthony Edwards, reste 20 secondes. Dillon Brooks est envoyé aux lancers, ça ne fléchit pas. 34 points pour la tête la plus détestée de NBA, dingo qu’on vous dit. Les USA font un peu n’importe quoi sur la possession décisive, 107-111. Mikal Bridges est stoppé illégalement, deux lancers !

On vous la fait courte, il faut marquer le premier lancer, louper le second et trouver un tir à 3-points. Impossible ? Pas pour MONSIEUR Mikal Bridges. La balle rebondit sur l’arceau au second lancer, le joueur se précipite sur la balle, sort derrière l’arc dans le corner… se retourne et envoi un tir du futur, ça rentre ! 111-111, prolongation !

MIKAL BRIDGES L’ACTION DE L’ANNÉE 😳😳😳😳😳pic.twitter.com/HX1SL60RJ5

C’est irrespirable. Cinq minutes, le Canada a besoin d’un repère, d’une lumière. Cette illumination, c’est Shai Gilgeous-Alexander. Il inscrit les 7 premiers points de son équipe en prolongation, les États-Unis accusent un peu le coup, payent défensivement le fait de prendre à deux SGA. Dillon Brooks en profite pour prendre des lancers, convertis. Team USA gâche une balle précieuse, puis deux… 115-121, ça sent le sapin. R.J. Barrett envoie une flèche à 3-points, 115-124, c’est presque terminé. Steve Kerr demande temps mort, mais c’est peine perdue : Austin Reaves met le pied dehors sur la remise en jeu, balle Canada. La fin de match sera un classique ballet de lancers, score final : 118-127 !

SHAI GILGEOUS ALEXANDER ENVOIE MIKAL AU SOL 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/cFODolFhVy

Première médaille internationale depuis près de 90 ans pour les Canadiens, petit exploit mais sur match qui restera dans les mémoires de la Coupe du Monde de basket. Dillon Brooks termine à 39 points, Shai Gilgeous-Alexander envoie 31 pions. Une partie gérée par le tandem, et la fierté de ramener un métal au pays. Jordi Fernandez peut être content : il a réussi son entrée en tant que sélectionneur. Les États-Unis rentrent eux une nouvelle fois bredouilles, mais sont prévenus : il faudra amener du monde à Paris l’an prochain pour les Jeux Olympiques, beaucoup de monde.

SCORE FINAL : 127-118 CANADA !! 🇨🇦

LES CANADIENS REMPORTENT LE BRONZE !!

TEAM USA FINIT 4ÈME DU MONDIAL !!

