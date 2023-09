Le Canada a vaincu Team USA en prolongation pour arracher la troisième place de la Coupe du Monde 2023. Retour en images sur un match qui valait le coup d’œil.

Vous avez décidé de faire la grasse mat jusqu’à 13h et vous avez raté le match ? Pas un super timing, surtout vu la rencontre à laquelle on a eu le droit. L’énorme flambée d’un Dillon Brooks dans un autre monde (oui cette phrase existe), le nouveau match costaud d’un Shai Gilgeous-Alexander qui a fait faire des cauchemars aux chevilles de Mikal Bridges et qui a pris ses responsabilités en prolongation pour dire Game OVER à Team USA. Avant cela, l’égalisation inespérée et clutch de ce même Mikal Bridges, qui est passé à un rien de finir icône nationale chez l’Oncle Sam.

Bref, du show, du suspense, un match qui paraissait acquis et qui finit en mode thriller, tout ce qu’on aime. Le Canada décroche sa première médaille mondiale depuis.. 87 ans ! Du côté de Team USA, une nouvelle déception avec cette quatrième place et une médaille en chocolat à ramener au pays. Pour la deuxième fois d’affilée, l’ogre du basket mondial repart sans podium. Les titres de 2010 et 2014 paraissent désormais bien loin. Tout ça, c’est pour les infos mais on est quand même là pour vous balancer les images du premier match de ce dimanche. On prend un petit truc à grignoter et on savoure.