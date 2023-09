Pour beaucoup ces deux nations étaient censées se rencontrer dimanche. Mais plutôt pour la grande finale, pas pour la médaille… de bronze. On aura donc bien droit au choc entre les deux formations américaines, mais ce sera avec beaucoup moins de hype que prévu…

Dimanche 10 septembre, 10h30, Manille. Team USA vs Canada, comme prévu.

Mais pour la médaille de bronze. Pas prévu.

Aussi solides eurent été ces deux nations durant la Coupe du Monde, Canada et Team USA sont tombés sur des os. Sur des académies de jeu à l’européenne. Pas toutes les mêmes, mais des équipes avec un projet, des idées, une continuité. Le Canada (après avoir paumé une première fois face au Brésil) a vu ce matin la Serbie lui faire la chanson, à l’ancienne, et Team USA a pris deux pilules (110 et 113 points encaissés en 40 minutes !) face à la Lituanie et son exécution parfaite, puis face à l’Allemagne et sa folie, doux mélange de solides joueurs NBA et de monstres d’efficacité à la sauce vieucontinentale.

Shai Gilgeous-Alexander et sa gestuelle si douce, Dillon Brooks et sa folie si peu douce, Kelly Olynyk et sa guitare électrique ? Douchés par la froideur des tueurs à gage serbes Bogdan Bogdanovic, Nikola Milutinov et autres Ognjen Dobric?

Anthony Edwards, Mikal Bridges et Tyrese Haliburton ? Offensivement présents mais un match FIBA se gagne des deux côtés du terrain, et si possible avec des intérieurs impactant.

Voilà comment l’on se retrouve avec deux équipes favorites… sur le carreau, et deux autres qui savaient probablement qu’elles l’étaient aussi, qui se sont bien gardées de le dire mais qui, elles, se joueront dimanche et pas pour gagner un Kinder Bueno. Comme l’aurait dit l’illustre Kurt Helin ? Team USA will certainly face Canada in Finals.