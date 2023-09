Coupe du Monde 2023 : Allemagne – Serbie en finale, dimanche à 14h40 !

Ce n’est pas forcément l’affiche qu’on attendait pour la finale de la Coupe du Monde 2023, mais elle nous promet une magnifique bataille 100% européenne. La Serbie et l’Allemagne ont respectivement battu le Canada et Team USA ce vendredi, et s’affronteront donc pour le titre suprême dans deux jours.

Allemagne – Serbie, finale de la Coupe du Monde 2023, dimanche à 14h40.

Alors que beaucoup rêvaient d’un affrontement Etats-Unis – Canada pour l’or, ces deux équipes devront se contenter du match pour la médaille de bronze, avant de laisser jouer les grands. Et les grands, ce sont donc les Allemands et les Serbes. Cette après-midi, Dennis Schroder et ses copains sont devenus la dernière équipe à taper Team USA dans une grande compétition internationale au terme d’un match de folie (113-111). Ils ont ainsi imité la Serbie, qui avait surclassé la bande à Shai Gilgeous-Alexander plus tôt dans la journée.

🚨 La finale de la Coupe du Monde 2023 :

Canada – Team USA ?

Nope.

🇷🇸 SERBIE – ALLEMAGNE !! 🇩🇪

L’Allemagne participera ainsi à sa toute première finale de Coupe du Monde, elle qui n’a jamais fait mieux qu’une troisième place en 2002 quand Dirk Nowitzki portait encore le maillot de la sélection. 2002, c’est justement l’année du dernier titre mondial de la Serbie, qui voudra effacer la déception de 2014 quand elle s’était inclinée lourdement face aux Américains.