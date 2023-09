Ce sera donc l’Allemagne, face à la Serbie. Deux résultats pas si déconnant aujourd’hui, même si la faveur des pronostics allait plutôt dans le sens de l’Océan Atlantique, là-bas, tout à l’Ouest. On vous résume cette journée de demi-finales ?

Les résultats du jour

Canada – Serbie : 86-95

: 86-95 États-Unis – Allemagne : 111-113

Deux superbes équipes en finale, voilà ce qu’il faudra retenir de ce vendredi de Coupe du Monde. Des Serbes qui semblent n’avoir peur de personne, froids comme des lames et adroits comme Guillaume Tell. Des Allemands héroïques, qui ont tenu le choc, à un rythme effréné, un rythme américain mais qui a fini par leur jouer des tours. Serbie – Allemagne en finale c’est d’ores et déjà la victoire du jeu, et la journée de dimanche s’annonce bien plus stylée qu’un simple feu d’artifice de fin de kermesse. Le basket, la vie, merci.

Le bracket

Le programme de demain – matchs de classement