Non content d’avoir perdu toute chance de médaille d’or contre l’Allemagne, Tyrese Haliburton s’est également vu ôter une partie de sa dignité sur une action menée par Andreas Obst en toute fin de match. Journée pourrie, définition.

Le meneur des Pacers s’est fait promener sur tous les écrans par son homologue du Bayern Munich, et ce n’est pas cette action à une minute et quinze secondes du buzzer final qui va venir nous contredire. Alors que Team USA a remonté une grande partie de son déficit, le souffle sur la nuque des teutons se veut de plus en plus insistant, mais c’est le moment choisi par Obst pour jaillir hors de sa boîte et presque crucifier les cainris d’un shoot dévastateur.

Profitant d’un double écran d’Isaac Bonga et Daniel Theis, et également aidé par Franz Wagner qui joue un rôle de leurre, Andreas Obst est trouvé par Dennis Schröder. Voyant Tyrese Haliburton arriver vers lui à toute vitesse, il feinte son adversaire qui tombe dans le panneau. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’est le moment choisi par l’ancien des Kings pour glisser sur environ 75 kilomètres après cette feinte, se retrouvant à plat ventre et ne pouvant que constater Obst replacer ses appuis, armer puis convertir son tir longue distance qui donne une bouffée d’air frais aux Allemands dans un moment où ils auraient pu paniquer. La Mannschaft ne sera pas rattrapée et file vers la Finale face à la Serbie, tandis que Tyrese Haliburton est probablement toujours en train de glisser quelque part. Tyrese ça glisse !

Voici d’ailleurs les highlights de l’un des héros de ce match pour l’Allemagne, vous retrouverez l’action du crime dès les premières secondes.