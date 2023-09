Après la défaite de Team USA face à l’Allemagne, on peut pointer du doigt beaucoup d’éléments pour tenter d’expliquer l’échec des Américains. Mais le plus flagrant, celui qui saute aux yeux, c’est la prestation défensive des hommes de Steve Kerr cette après-midi. En un mot ? Pathétique.

113 points, 58% au tir, 68% à 2-points et 43% derrière l’arc, 41 paniers marqués avec 18 lancers-francs en prime, 30 passes décisives pour seulement 10 pertes de balle.

Voilà les chiffres de l’attaque de l’Allemagne dans la demi-finale face aux Etats-Unis ce vendredi. Des chiffres astronomiques, à tel point que le nombre total de points représente un nouveau record de médiocrité pour Team USA. En effet, jamais les Américains n’avaient encaissé autant de points dans un match de Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques, les deux principales compétitions mondiales.

GERMANY 113, UNITED STATES 111

🚨 This is the most points Team USA has given up in the World Cup or Olympics EVER 🚨

Previous record was Lithuania's 110 points a few days ago.

So the two worst marks in 300-plus games for USA in major FIBA tournaments happened the same week.

— HoopsHype (@hoopshype) September 8, 2023

Si les Allemands – guidés par Dennis Schroder, Andreas Obst et Daniel Theis – étaient dans un grand jour, cette terrible prestation défensive ne représente pas une aberration. La preuve, lors de leur dernier match de poules contre la Lituanie, les States avaient déjà accordé 110 points, ce qui était alors… un record.

Vous l’avez compris, Team USA était en mode portes ouvertes.

Avant le début de la compétition, on avait souligné le secteur intérieur limité (Jaren Jackson Jr., Paolo Banchero, Bobby Portis, Walker Kessler) des Etats-Unis. Le style de jeu de base de Steve Kerr était ainsi construit autour d’un seul big man (JJJ titu, Banchero en small ball 5 pour les grandes tendances) et de quatre extérieurs, avec quelques variations de temps à autre. Mais cette faiblesse dans la peinture a été rédhibitoire au pire moment.

Le manque de taille et de viande à l’intérieur a fait mal contre les Allemands, dominants dans la raquette et aux rebonds offensifs (50 points à l’intérieur, 25 sur seconde chance, 12 rebonds offensifs contre 21 rebonds défensifs adverses). Daniel Theis – 21 points et 7 rebonds – s’est bien amusé, tandis que Johannes Thiemann (10 points – 5 rebonds en 18 minutes) en a aussi profité.

Mais là où Team USA a également flanché, et cela d’une manière plus surprenante, c’est dans l’incapacité de contenir les pénétrations adverses ainsi que le mouvement des Allemands, ce qui a provoqué d’énormes failles dans la défense US. Sur le papier, les Américains possèdent les qualités athlétiques, la polyvalence et la longueur de bras pour bien défendre dans le périmètre (notamment pour obtenir des opportunités en transition). Mais l’Allemagne semblait souvent avoir un temps d’avance : Schroder et Wagner ont fait mal, mais surtout Andreas Obst, qui a balancé des missiles en sortie d’écran (coucou Tyrese Haliburton).

ANDREAS, OBST ON EARTH?!? 😱#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/Tl8wo0irJD

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

Dépassés, les States n’ont jamais réussi à imposer leur assise défensive dans ce match. Dominés sur demi-terrain, et parfois en transition, ils ont pris des paniers sur la tronche, encore et encore. Si les dix dernières minutes ont été plus cohérentes pour rêver au comeback, ils sont partis de trop loin. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas.

Après cette élimination face à l’Allemagne, il sera intéressant de voir quels ajustements vont être réalisés par Team USA en vue des JO 2024. Car il faudra en faire pour éviter un nouvel échec.