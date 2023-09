Battus hier par la Lituanie dans le dernier match des phases de poule, les États-Unis ne sont plus invaincus dans cette Coupe du Monde 2023. Si cette défaite n’a pas de conséquence fâcheuse pour Team USA – déjà qualifiée pour les quarts de finale – elle rappelle une nouvelle fois que les States ne sont plus cette armada invincible que la concurrence redoute. Et ça, Grant Hill en est bien conscient.

Voir Team USA perdre un match de basket dans une grande compétition internationale, ce n’est plus quelque chose qui choque ou qui surprend.

C’est arrivé deux fois au Mondial 2019, où les Américains ont terminé seulement septièmes de la compétition. C’est arrivé une fois aux Jeux Olympiques de Tokyo, sans conséquence car ils ont ramené l’or. Et c’est encore arrivé hier lors de la deuxième phase de la Coupe du Monde 2023. Des défaites qui rappellent à chaque fois de mauvais souvenirs pour Team USA, dont la suprématie avait été largement remise en question au cours des années 2000 avec les échecs aux Mondiaux (2002, 2006) et aux JO (2004).

Grant Hill, directeur général de Team USA, veut évidemment éviter pareil échec cette année. Mais il sait que l’étau se resserre de plus en plus, et que l’intimidation ne marche plus en 2023.

“Le jeu est différent. Notre jeu en NBA ressemble de plus en plus à leur jeu. Le talent et le shooting ont progressé. Aujourd’hui, la NBA est composée de joueurs internationaux à 30%. Il y a toujours du respect, mais il n’y a plus cette peur ou cette admiration qu’il y avait il y a 27 ans (aux JO 1996, où Hill avait joué avec Team USA, ndlr.).” – Grant Hill, via BasketNews

“There’s no longer the mystique of playing against the NBA players… There’s still respect, but there’s not the same sort of fear or the awe that there was 27 years ago.”

Grant Hill says that international players no longer fear Team USA 👀

(via @BasketNews_com) pic.twitter.com/zgkeOxFDP5

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 3, 2023

Outre les raisons mentionnées par le boss de Team USA, le manque de considération des États-Unis pour le basket international explique également les galères que peuvent parfois rencontrer les States. Il y a quelques semaines, Hill avait publiquement regretté le grand nombre de forfaits pour la Coupe du Monde 2023, ce qui n’est pas sans rappeler le scénario de 2019 où Team USA était arrivée avec une équipe bis bis pour finalement se faire taper dès les quarts de finale face à la France.

Alors certes, on n’en est pas là aujourd’hui. Certes, les États-Unis réalisent un Mondial solide malgré leur défaite contre la Lituanie, avec une équipe talentueuse qui joue plutôt bien ensemble malgré la faible expérience FIBA du groupe de Steve Kerr. Mais quand vous n’amenez pas vos plus grands talents et que vous avez moins d’automatismes que d’autres nations, forcément vous vous exposez à des faux pas contre des équipes sans complexe.

Vaidas Kariniauskas wearing a Team USA cap after serving them an L. 🧢🥶#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/esbKTv8NNG

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

En parlant d’équipe sans complexe, on peut compter sur l’Italie de Gianmarco Pozzecco pour jouer le coup à fond en quarts de finale face à Team USA demain. Grant Hill sera sans doute en tribunes, et espère voir un scénario radicalement différent de celui d’il y a deux jours.

Source texte : BasketNews