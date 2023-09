Luol Deng, l’homme qui a mis le Soudan du Sud sur la carte du basket mondial

Parmi les belles histoires de la Coupe du Monde 2023, difficile de passer à côté de la qualification du Soudan du Sud pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Sud-Soudanais ont en effet décroché leur ticket en terminant 17e (un spot devant la France) de la compétition, le meilleur bilan pour une équipe africaine. Un immense exploit qui n’aurait pas été possible sans un certain Luol Deng.

Quand on pense à Luol Deng, on pense avant tout à ce qu’il a accompli en NBA. Car mine de rien, l’ancien joueur des Chicago Bulls a fait un petit bout de carrière dans la Grande Ligue : 15 saisons NBA, 15 points et 6 rebonds de moyenne en plus de 900 matchs, deux sélections All-Star (2012, 2013), une nomination dans la deuxième meilleure équipe défensive de la saison (2012), et une autre dans la NBA All-Rookie First Team (2005).

Bref, un palmarès hyper honorable. Mais le plus grand exploit de Luol Deng depuis qu’il évolue dans l’univers de la balle orange, c’est peut-être celui qu’il vient tout juste d’accomplir du côté de Manille aux Philippines. Pas en tant que joueur, mais en tant que président de la fédération de basket du Soudan du Sud.

En s’imposant face à l’Angola (101-78) samedi pour terminer avec un bilan de 3 victoires et 2 défaites lors du Mondial, le Soudan du Sud a décroché le précieux sésame pour les Jeux Olympiques de Paris, devançant l’ensemble des autres équipes africaines. Ce petit Etat d’Afrique de l’Est, indépendant depuis juillet 2011 seulement, n’avait jamais réussi à se qualifier pour une édition des JO. Il n’avait même jamais participé à une Coupe du Monde de basket. Autant dire que c’est historique.

Et tout ça, c’est avant tout grâce à Luol Deng.

“C’est une histoire incroyable. C’est l’histoire d’un outsider, pas juste pour le Soudan du Sud, pas juste pour l’Afrique, mais pour le reste du monde. C’est une feel-good story à laquelle beaucoup de personnes peuvent s’identifier. C’est un accomplissement unique car ça dépasse le basket.” – Luol Deng, via ESPN

Quand l’ancien All-Star NBA a choisi de raccrocher définitivement les sneakers en 2019 et qu’il réfléchissait à sa reconversion, très vite il a su ce qu’il voulait : s’impliquer d’une manière ou d’une autre pour aider son pays, le Soudan du Sud. Même s’il a représenté la Grande-Bretagne dans les compétitions internationales durant ses années de joueur et qu’il possède la nationalité britannique (en plus de la nationale sud-soudanaise), Luol Deng est né à Wau au Soudan (actuellement Soudan du Sud) et est toujours resté très attaché à ses racines.

Quand il était aux Chicago Bulls, au début des années 2010, Deng a utilisé de son influence pour pousser les Soudanais vivant aux États-Unis à voter pour l’indépendance du Soudan du Sud lors du référendum. Également durant sa carrière de joueur, Luol Deng s’est impliqué auprès des “Lost Boys du Soudan”, des enfants arrivés en Amérique après avoir été dans des camps de réfugiés au Kenya pour fuir la guerre civile au Soudan (1983-2005). Il a aussi créé la Luol Deng Foundation en 2005 pour “créer des opportunités à travers le sport et le développement”, des États-Unis au Soudan du Sud en passant par la Grande-Bretagne. Des initiatives fortes, qui ont en quelque sorte tracé son destin actuel.

Luol Deng, au cœur de l’ascension du Soudan du Sud

En novembre 2019, Luol Deng a pris le contrôle de la fédération de basket du Soudan du Sud. Son objectif principal ? Construire un programme solide pour devenir une nation qui compte sur le continent africain (et ailleurs), et utiliser la balle orange pour apporter de l’espoir à un pays ravagé par les conflits.

Pour cela, Deng a travaillé sur plusieurs aspects qu’il juge essentiels. D’abord, il a monté un staff solide qui est aujourd’hui mené par le coach Royal Ivey, un ancien joueur NBA et actuellement entraîneur assistant aux Houston Rockets. Ivey et Luol Deng ont notamment joué ensemble au lycée (à la Blair Academy), sous les ordres d’un certain Joe Mantegna qui est désormais assistant coach pour le Soudan du Sud.

“Luol Deng est le cœur et l’âme de tout ça. Il est le président. Sans Luol, je ne serais pas assis là. Il avait une belle vision. J’ai cru en cette vision et puis tout s’est mis en place” a déclaré le coach Royal Ivey via FIBA, tandis que son assistant Joe Mantegna a ajouté : “Il change la trajectoire de son pays. Il utilise le basket pour transmettre de l’espoir. Cela me rend très humble de faire partie de cette ascension et de voir ce qu’il se passe au Soudan du Sud à travers le succès de cette équipe.”

Ensuite, Luol Deng a apporté un soutien financier pour développer son programme et permettre progressivement aux joueurs de s’entraîner dans de meilleures conditions. “On s’entraînait en extérieur avec des aigles qui volaient au-dessus de nos têtes, et les terrains étaient inondés” se souvient l’ancien joueur des Bulls. Vous l’avez compris, les Sud-Soudanais partaient de très loin.

À travers son influence et son aura, Deng a également réussi à faire venir les meilleurs talents sud-soudanais pour monter l’équipe la plus compétitive possible. On pense à Wenyen Gabriel par exemple, joueur NBA qui a fait ses débuts avec l’équipe nationale en août 2023. Beaucoup d’entre eux ont un parcours qui ressemble à celui de Luol Deng, donc la connexion se fait presque naturellement. Pour rappel, Deng a quitté le Soudan pour éviter la guerre civile alors qu’il n’était qu’un gamin, avant de rejoindre l’Egypte où il a rencontré un certain Manute Bol qui le guidera ensuite sur la voie du basket (voie qu’il poursuivra à Londres en Grande-Bretagne).

Enfin, en plus de tout ça, Luol Deng a enfilé la casquette de coach pendant certains matchs de qualification lors des fenêtres internationales de la zone Afrique (quand Royal Ivey était pris par ses obligations NBA), et a apporté son soutien en tant qu’assistant coach cette année. Un homme à tout faire !

"WHERE WE GOING?"

"PARIS!"

NBA veteran Luol Deng and the South Sudan Basketball Team celebrate their first ever Olympics qualification in the locker room 🔥pic.twitter.com/uI55dZssi2

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 2, 2023

Depuis l’arrivée de Luol Deng à la tête de la fédération il y a un peu plus de trois ans, le Soudan du Sud a joué les quarts de finale de l’AfroBasket en 2021, a réalisé le meilleur bilan pour une équipe africaine lors de sa toute première participation à la Coupe du Monde, et a donc décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Des résultats aussi surprenants qu’intrigants pour une équipe que personne n’attendait là. Et Luol Deng n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

“On veut continuer à construire. Nous sommes très contents par rapport à où nous sommes. Nous sommes très excités par rapport à ce que nous construisons. Je crois vraiment qu’on peut être sur la même scène que le reste du monde avec le basket. Nous avons beaucoup de talent et encore plus de gars talentueux du Soudan du Sud qui arrivent derrière.”

Sources texte : ESPN, FIBA, Olympics.com, Al Jazeera English