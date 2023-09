Oui, on sait, l’Équipe de France ne fait plus partie de la Coupe du Monde 2023, mais ce n’est pas pour autant qu’on va arrêter de suivre le Mondial. Surtout au vu des quarts de finale qui nous attendent à partir de demain. Allez, c’est l’heure de présenter tout ça dans un Apéro TrashTalk !

Par ici ta chaîne YouTube préférée pour prendre l’Apéro

Lituanie – Serbie, Italie – Etats-Unis, Allemagne – Lettonie, Canada – Slovénie. Voici les quatre affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023. Les deux premières se joueront demain, les deux autres mercredi, et à chaque fois on devrait avoir droit à une pure confrontation au vu de ce qu’il s’est passé jusqu’ici : Team USA n’est pas invincible, la Lettonie surprend tout le monde, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic cartonnent… bref ça laisse présager du lourd. Et comme on aime bien vous chauffer, on a décidé de vous préparer une petite présentation maison, match par match, histoire d’être parfaitement calé avant de se poser devant la TV.