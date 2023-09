On rentre dans le dur aujourd’hui à Manille avec le début des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023. Deux matchs, deux chocs, et la quintessence du basket FIBA qui pourrait nous être proposée. Bon appétit !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h45 : Lituanie – Serbie

Lituanie – Serbie 14h40 : Team USA – Italie

Rappel du bracket

Le match à ne pas rater : Team USA – Italie

Difficile de trancher entre les deux matchs du jour mais ce choc Team USA vs Italie promet vraiment. Déjà du fait de la présence de Paolo Banchero, américano-italien qui a bien failli devenir italien mais qui a finalement décidé de rester américain, décision respectable mais timing douteux et nul doute que les joueurs de Gianmarco Pozzecco auront probablement préparé un menu spécial au déserteur. Ensuite ? Team USA a pris une vraie belle pilule dimanche contre la Lituanie, avertissement utile, et les Italiens montent en régime depuis le début de la compétition défensivement notamment. Assez pour faire déjouer Anthony Edwards et sa bande ? Rendez-vous à 14h40, après une petite sieste !

Mais aussi….

Cet énorme choc entre deux institutions du basket européen, deux équipes qui puent le basket et qui se posent en outsiders pour une médaille. Les Lituaniens sont invaincus et ont donc tapé Team USA avec classe, les Serbes ont un peu déçu au premier tour (défaite face à l’Italie) mais sont une fois de plus présents là où ça compte, et les duels entre Nikola Milutinov et Jonas Valanciunas ou Bogdan Bogdanovic et Rokas Jokubaitis promettent leur dose de frissons. Le basket, le vrai.

Voilà pour le programme de cette première journée de quarts de finale, avant le tour des Canadiens, Slovènes, Allemands et Lettons demain. Mais une chose à la fois alors… sortez le pop-corn.

Source : FIBA