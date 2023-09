La Lituanie affronte la Serbie à 10h45 dans le premier quart de finale de cette Coupe du Monde de Basket 2023. Deux très jolis outsiders de la compétition qui proposent un basket estampillé FIBA qui fonctionne toujours très bien, logique. Avantage à la Lituanie qui sort d’un succès probant face à Team USA ?

Les infos essentielles de ce Lituanie – Serbie :

Quart de finale de Coupe du Monde

10h45 au Mall of Asia Arena (Philippines)

au Mall of Asia Arena (Philippines) Diffusion télé : BeinSports 1 dès 10h30

dès 10h30 Le gagnant affrontera le vainqueur du 1/4 de finale entre la Slovénie et le Canada.

Quelle phase de groupe de la part des Lituaniens. Commençons par eux, légers favoris de cette rencontre. Tout simplement invaincus depuis le début de la compétition en ayant battus dernièrement les USA mais aussi la Grèce, le Monténégro le Mexique et l’Égypte, de beaux scalps et surtout du très beau basket. Dans un pays qui vit pour le ballon orange, la Lituanie continue années après années de confirmer qu’il faut absolument compter sur elle lors des grandes compétitions internationales.

Si l’on devait sortir de cet effectif un ou deux joueurs pour cette preview on se tournerait évidemment vers Jonas Valanciunas, l’intérieur des Pelicans, qui match après match joue un rôle de stabilisateur fantastique dans ce collectif réglé comme du papier à musique avec – à la louche – un double-double dans chacune des rencontres de cette Coupe du Monde. À la mène la Lituanie a trouvé son maestro en la personne de Rokas Jokubaitis. La pépite du Barça a mis un petit match (face à l’Égypte) pour se régler avant de prendre son envol et de coller en moyenne 17 points par rencontre en délivrant 4 passes. Moins en vue face à Team USA, il sera intéressant de voir comment le meneur gérera cette première rencontre couperet dans une grande compétition.

They knew 🙆‍♂️🤦‍♂️#FIBAWC pic.twitter.com/lY2BQngABj

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

En face la Serbie part peut-être avec un petit peu moins de garantie. Une phase de groupes plutôt tranquille avec trois victoires contre la Chine, Porto Rico et le Soudan du Sud. Puis un accroc, face aux Italiens (76-78) et une jolie victoire contre la République Dominicaine de Karl-Anthony Towns. Un parcours réussi avec un beau basket basé sur une défense qui n’encaisse jamais plus de 80 points dans cette Coupe du Monde (hormis contre le Soudan du Sud).Une belle garantie quand on sait qu’en attaque, un certain Bogdan Bogdanovic peut dégainer à tout moment et prendre feu. Première option offensive de son équipe le joueur des Hawks n’est pas pour autant délaissé par ses coéquipiers. L’effectif est complet avec les deux Jovic en lieutenants et un Nikola Milutinov absolument indispensable à l’intérieur. Le géant du CSKA (2m12) est un aspirateur à rebonds avec 9,6 prises sur l’ensemble de la compétition (3ème meilleur rebondeur de la CDM) et met souvent les mains dans la marmite avec aussi 14 grains par rencontre. Vrai duel à venir à l’intérieur face à Valanciunas.

Some jams to go with your bread and butter courtesy of Nikola Milutinov 🔵#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/LkZieDjJRE

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Un vrai match de basket FIBA comme on les adore. De l’enjeu, de vrais duels et deux superbes équipes, alors rendez-vous à 10h45 avec la grosse banane !