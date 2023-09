Rendez-vous à 14h40 pour vivre le Bancherico deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde 2023 entre l’Italie et Team USA. Grands favoris de la rencontre, les États-Unis sortent néanmoins d’une défaite face à la Lituanie. Une raison d’y croire pour Fontecchio et ses potes ? Envoyez la preview !

Mais que peuvent bien s’être dits les Italiens hier soir au moment d’aller se coucher ? TrashTalk a mené l’enquête, avec son italien LV3.

“Impossibile non è italiano” (impossible n’est pas italien) – Nicolo Melli “Nessuna pietà per i traditori” (pas de pitié pour les traitres) – Simone Fontecchio “Voglio vomitare quando vedo questo ragazzo con la maglia di Team USA.” (j’ai envie de vomir quand je vois ce gars avec le maillot de Team USA.) – Marco Spissu “Dovrei prendere l’abito blu notte o il classico nero?” (je mets le costume bleu nuit ou le noir plus classique ?) – Gianmarco Pozzecco

Sûrement un peu de tout ça, merci pour vos applaudissements

Les Italiens ne partent évidemment pas favoris face à Team USA. Mais, car il y a un gros mais, cette histoire autour de Paolo Banchero, qui devait jouer pour l’Italie puis qui a finalement décidé de jouer pour Team USA pourrait constituer chez les Italiens une véritable motivation. Avec leur fierté légendaire et leur hargne, les Italiens se nourriront évidemment de cette rivalité pour tenter de faire un coup.

Après une phase de groupe moyenne avec une défaite face à la République Dominicaine, l’Italie est parvenue a composter son billet en s’offrant la Serbie dans un match héroïque puis en confirmant face à Porto Rico. Avec un Simone Fontecchio fabuleux depuis le début de la compétition (18,4 points par match), la Squarda tient son leader, et des raisons d’y croire.

SIMONE FONTECCHIO. 🤯

30 PTS, 7 REB and 32 EFF against Serbia 🔥 #FIBAWC pic.twitter.com/Jwhw18dZOh

— FIBA (@FIBA) September 1, 2023

Autour, Marco Spissu (11,4 points par matchs) épaule bien son leader et Stefano Tonut complète et fait le job avec 11,4 unités par rencontre. Une Squadra Azzura bien lancée mais qui tombe sur un joli os dès les quarts, pire, un fémur… Team USA. Et face à Team USA on n’est jamais favoris.

Même si les ricains ont paumé face à la superbe Lituanie, ce match face à l’Italie pourrait servir de match de relance idéale après une déconvenue. Des Italiens qui sont capables de hausser le ton en défense, les Serbes ou les Dominicains l’ont constaté, mais aujourd’hui le talent est clairement au dessus de la moyenne. Anthony Edwards a prouvé plusieurs fois qu’il avait le coffre pour être le leader de cette équipe, Jalen Brunson assure en homme parfait à ses côtés, Brandon Ingram sort du banc avec un minimum de pression et Paolo Banchero est le facteur X de la bande. On aurait tout aussi bien pu citer huit autres joueurs hein, tant le squad de Steve Kerr est complet et peut être dominateur, tout ça pour dire que l’Oncle Sam reste aujourd’hui le favori face à la Tante Simone.

L’heure ?14h40. L’endroit ? Manille, ou votre canapé. Un vrai choc, à l’issue duquel l’Italie rêve de choquer le monde. Et vous, vous y croyez ?