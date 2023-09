Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2023 vont bientôt démarrer, les Etats-Unis, toujours en lice malgré leur défaite contre la Lituanie, vont affronter l’Italie de Simone Fontecchio. Il sera d’ailleurs très intéressant de scruter Paolo Banchero, qui a finalement décidé de jouer pour Team USA alors qu’il avait plus ou moins donné sa parole à la Squadra Azzurra. Retour sur un épineux dossier pas forcément très bien géré de la part du rookie de l’année en titre.

Nul doute que les Italiens auront une motivation supplémentaire pour sortir les américains lors de ce Mondial. La présence de Paolo Banchero pour ce match était espérée voire même quasi-entérinée, mais sous la tunique transalpine. Ce mardi, il sera finalement leur adversaire après ce qui ressemble à une belle volte-face à l’encontre des troupes de Gianmarco Pozzecco, coach de la sélection italienne. Né à Seattle d’un père italien, Mario, et d’une mère américaine, Rhonda, ayant d’ailleurs évolué en WNBA pendant quelques années, PB5 représente aujourd’hui les Etats-Unis, le pays de sa mère, mais ses aspirations n’étaient pas du tout les mêmes quelques années en arrière et sa décision finale a beaucoup fait grincer des dents de l’autre côté des Alpes.

« J’ai l’intention de jouer pour l’équipe nationale d’Italie. Je ne sais juste pas encore quand, mais tout l’amour que je reçois de ce pays, c’est complètement fou ! J’ai hâte d’y aller. Mon arrière-arrière grand-père est né en Italie et a fondé une famille à Seattle. Mon père s’appelle Mario, mes oncles s’appellent Armando et Angelo et mon frère s’appelle Giulio. Mon père m’a beaucoup parlé de mes racines italiennes, il n’y est jamais allé non plus, donc c’est tout nouveau pour nous. » – Paolo Banchero en 2022

Ces propos ont été prononcés par l’intérieur du Magic à peine plus d’un an en arrière. Il a réaffirmé cette envie au moment de sa Draft et s’est même rendu sur les terres de ses ancêtres cet été pour “renouer avec son héritage italien et leur rendre l’amour qu’ils (NDLR : les Italiens) lui donnaient” selon ses dires. Les contacts entre lui, son père et la fédération italienne de basket remontent même encore plus loin lorsque le ROY en titre était encore au lycée. La fédé a demandé au padre Mario si son fils avait également des racines transalpines et pouvait donc obtenir le passeport italien. Réponse positive du patriarche, et en ce sens, Paolo Banchero a fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir son passeport.

« Quand j’avais 16 ans, la fédération italienne est entrée en contact avec mon père pour savoir si j’avais également des racines italiennes et si je pouvais avoir la double nationalité. Mon père a dit oui et c’est là que tout a commencé. Je me suis rendu plusieurs fois à l’ambassade d’Italie située à San Francisco, après plusieurs réunions, j’ai obtenu mon passeport italien. » – Paolo Banchero

Tout semblait ficelé pour que Paul Banquier devienne le visage du basket italien, de la Coupe du Monde 2023 jusqu’aux 15 prochaines années environ. Mais cette foutue pandémie de COVID-19 est venue contrecarrer les plans du joueur, qui avait déjà prévu d’effectuer des essais avec l’équipe jeune de l’Italie, à 17 ans, malheureusement, tous ces rassemblements ont été annulés. Entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts et les circonstances ont changé comme il le dit lui-même. Il a joué sous les ordres de Mike Krzyzewski à Duke et a fait sensation au point d’être le 1er choix de la Draft 2022. La saison NBA s’est déroulée et Paolo Banchero a rapidement posé son blaze sur la carte NBA. C’est tout naturellement que Team USA, dont le poster était dans la chambre du petit Paolo lorsqu’il était enfant, s’est intéressée à lui. Coach K (qui a également coaché les Etats-Unis) est alors venu interférer dans la décision de son poulain, lui conseillant de changer ses plans. De plus, Grant Hill, ancien de… Duke et… du Magic, est également devenu GM de Team USA et a porté une attention toute particulière à un énergumène qui semble suivre ses traces de très près (même si on ne lui souhaite pas le même historique de blessures). Et Paolo l’avoue sans détour, sa présence a joué un rôle dans son choix de rallier l’équipe américaine malgré ses multiples promesses envers la fédération italienne.

« Le fait qu’il me contacte, je pense que ça a eu une influence. Le fait que l’on ait cette relation de confiance sur le fait qu’il me mette dans les meilleures dispositions et que je fasse également ma part du boulot. » « Il y avait une photo de Team USA dans ma maison au sous-sol, et ma chambre était au sous-sol, je la voyais tous les jours. Représenter son pays est plus grand que tout. Ça a été très long de choisir (entre l’Italie et les USA), mais je me suis aperçu que c’est là que je veux être. Ma mère a joué pour Team USA, donc ça a toujours été un rêve pour moi. » – Paolo Banchero sur son choix de jouer pour Team USA en 2023, non sans un petit retournement de veste

On le répète, Paolo Banchero est né à Seattle, a grandi et fait ses études aux Etats-Unis, et n’avait jamais mis les pieds en Italie jusqu’à cet été, il ne parle d’ailleurs pas la langue, mais son attachement semblait devenir réel suite aux discussions avec son père. Sa décision n’est pas forcément illogique sur le fond, mais la forme, quant à elle, paraît assez désastreuse. Les transalpins se sentent trahis par PB5, qui n’a pas pris la peine de les informer directement de sa décision et n’est même pas venu au rendez-vous avec la fédé après leur avoir fait miroiter monts et merveilles sous leur maillot et après n’avoir eu de cesse de déclarer son envie d’évoluer sous le maillot italien.

« Nous avons appris sa décision dans les journaux. Il était à Milan ces derniers jours, et malgré nos accords avec son agence, il n’est pas venu au rendez-vous. Il a évité le contact avec le sélectionneur. Il s’est foutu de nous. » « C’est une décision légitime, mais il aurait pu nous appeler pour nous la communiquer. […] Une trahison, particulièrement au basketball, c’est un terme fort. Des situations comme celle-ci arrivent et, personnellement, j’y suis habitué. Mais il s’est foutu de nous, nous prévoyions une grande stratégie commerciale autour de lui. » – Gianni Petrucci, président de la fédération italienne de basket, au sujet de Paolo Banchero

Le joueur du Magic avait effectivement tout pour porter haut l’étendard du basket-ball italien pendant de nombreuses années et s’assurer une place de choix dans l’effectif du pays de son père, il a finalement préféré représenter la nation de sa madre, et faire partie d’une pléiade de stars, de laquelle il n’est pas du tout assuré de faire partie à chaque fois. Les supporters italiens en veulent beaucoup à leur ex future idole, qui posait fièrement avec le drapeau vert, blanc et rouge lors du Media Day de sa franchise. Ses publications Instagram sont prises d’assaut par des transalpins en colère, qui n’hésitent pas à lui dire tout le bien qu’ils pensent de sa décision, dans un langage souvent bien fleuri. Leur rêve va devenir réalité car l’Italie affronte Team USA ce mardi à 14h40 heure française dans un duel aux allures fratricides. Nul doute que Paolo Banchero sera abondamment sifflé par les supporters des Azzuri, et que le chambrage devrait être à la hauteur de la trahison que ressentent les fans (et peut-être même les joueurs et le staff de l’équipe italienne) si jamais les coéquipiers de Simone Fontecchio parviennent à réaliser l’exploit de sortir Team USA et leur nouveau meilleur ennemi en quarts de finale de cette Coupe du Monde. En tout cas, Paolo a déjà bien lancé les hostilités lors d’une interview post-entraînement.

“Avez-vous un message pour les fans italiens ?”

“Non.”

Source texte : Sporting News, AP News, HoopsHype