Déjà qualifiée avant même de jouer, Team USA connaît son adversaire pour les quarts de finale du Mondial. C’est l’Italie qui se dressera en face de l’ogre américain.

C’est une affiche de gala à laquelle on va avoir le droit d’ici deux jours. Certes, Team USA reste le grandissime favori avec son effectif de NBAers et avec une profondeur d’effectif incomparable mais l’Italie a comme toujours une bonne tête de poil à gratter. Comme l’an dernier, le pays de la botte se reposera sur les exploits de Simone Fontecchio, le joueur du Utah Jazz. Autour de lui, des shooteurs de tous les côtés et cette grinta made in Italie qui accompagne les hommes de Gianmarco Pozzecco à chaque rencontre.

Côté Américain, on essaiera d’oublier la défaite du jour face à la Lituanie. En imaginant que l’Italie ne shoote pas aussi bien que les Baltes, ça semble plus que faisable sur le papier. Anthony Edwards sera comme toujours le fer de lance de Team USA pour aller chercher une place dans le dernier carré. Même en cas d’élimination face à l’Italie, les US sont déjà assurés d’aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Dans la rubrique fun, on notera que ce match va permettre à Paolo Banchero de défier pour la première fois de sa carrière son autre pays : l’Italie. Le joueur du Magic a en effet refusé la Squadra Azzura pour jouer avec les États-Unis. Une décision qui n’était clairement pas passé du côté des transalpins. On a déjà hâte de voir les retrouvailles et encore plus si jamais l’Italie devait réaliser l’exploit. On en connaît un qui risquerait alors de se faire méchamment chambrer.