Peu après la fin des derniers matchs de la deuxième phase de poules, on connaissait donc les huit quarts de finaliste de la Coupe du Monde 2023 MAIS AUSSI le classement final pour les 24 équipes qui regarderont ces quarts à la télé. Est-ce une bonne nouvelle de terminer 21è plutôt que 26è ? La France est-elle une meilleure nation de basket que le Soudan du Sud ? Mystère et boule de gomme.

Classement final pour les places 9 à 32 :

9) Espagne (qualifiée pour les TQO)

10) Australie (qualifiée pour le Tournoi Olympique de Paris 2024 / meilleure nation d’Océanie)

11) Monténégro (qualifié pour les TQO)

12) Porto Rico (qualifié pour les TQO)

13) Brésil (qualifié pour les TQO)

14) République dominicaine (qualifiée pour les TQO)

15) Grèce (qualifiée pour les TQO)

16) Géorgie (qualifiée pour les TQO)

17) Soudan du Sud (qualifié pour le Tournoi Olympique de Paris 2024 / meilleure nation d’Afrique)

18) France (qualifiée pour Tournoi Olympique de Paris 2024 en tant qu’hôte)

19) Japon (qualifié pour le Tournoi Olympique de Paris 2024 /meilleure nation d’Asie)

20) Égypte (qualifiée pour les TQO)

21) Finlande (qualifiée pour les TQO)

22) Nouvelle-Zélande (qualifiée pour les TQO)

23) Liban (qualifié pour les TQO)

24) Philippines (qualifiées pour les TQO)

25) Mexique (qualifié pour les TQO)

26) Angola (qualifié pour les TQO)

27) Côte d’Ivoire (qualifiée pour les TQO)

28) Cap-Vert

29) Chine

30) Venezuela

31) Iran

32) Jordanie

Doit-on vraiment commenter ce genre de classement ? Non. Va-t-on pour autant le faire ? Oui.

On peut noter pour commencer que cinq nations ont réussi l’exploit de venir jouer cette Coupe du Monde et de repartir complètement bredouille. Le Cap Vert et la Chine ont peut-être arraché une victoire chacun (face au Venezuela et à l’Angola) mais ne disputeront malheureusement même pas de tournoi qualificatif pour Paris 2024. Une déception pour le Cap Vert malgré son statut de plus petite nation basket de cette Coupe du Monde au ranking FIBA, une énorme déception pour les Chinois, rarement absents de l’évènement olympique et qui rateront leurs deuxièmes JO consécutifs. Mais les trois pires équipes de cette compétition, si l’on ose dire, c’est donc le Venezuela et ses joueurs perdus dans on ne sait quelle histoire de Tintin, l’Iran, qui n’a même pas réussi à battre la France non mais quelle honte, et la Jordanie, qui a bien cru que Kobe était de retour et qu’il était déguisé en Rondae Hollis-Jefferson… mais malheureusement c’était le Kobe version 2016.

Pour le reste ? Rien de bien exceptionnel sinon que le niveau de l’Équipe de France en 2023 se trouve donc entre celui du Soudan du Sud et celui du Japon de l’Est et que c’est évidemment l’Espagne qui récupère la place de meilleure équipe dans la catégorie des mauvais. Classement à imprimer dans toutes les écoles de basket françaises, histoire de savoir exactement ce qu’il ne faut pas faire.