Résultante logique et habituelle de la dernière journée de phase de poule ? Le bracket final est tombé ! L’occasion de prendre un peu de recul et d’imaginer ce que cette fin de Coupe du Monde 2023 peut nous réserver. En espérant que la France finisse avec une médaille, minimum !

Quatre quarts de finale, que l’on connait et que certains ont déjà disséqués avant l’heure, satanés experts de Twitter. Mais ensuite, qu’est-ce qu’il se passe ? Qui joue face à qui ? Allez, on se projette un peu ?

Les quarts de finale

Mardi 5 septembre :

10h45 : Lituanie – Serbie

14h40 : Italie – Etats-Unis

Mercredi 6 septembre :

10h45 : Allemagne – Lettonie

14h30 : Canada – Slovénie

Le bracket complet

Italie, États-Unis, Allemagne et Lettonie en haut, puis Lituanie, Serbie, Canada et Slovénie en bas. Les certitudes ? Team USA et le Canada ne pourront pas se rencontrer avant la finale, les vainqueurs de Lituanie – Serbie et Allemagne – Lettonie ont de grandes chances de se voir ouvrir les portes de Paris 2024, et l’Italie réserve sans doute un bel accueil à Paolo Banchero.

Pour le reste ? On constate que le dernier quart de finale entre la Slovénie et le Canada risque d’envoyer sa dose de bois, que l’on pourrait bien se tatouer un ballon de basket sur le front devant Lituanie – Serbie, et qu’au vu des perfs des uns et des autres depuis dix jours, la rencontre entre l’Allemagne et la Lettonie peut très vite devenir le plus beau match de l’histoire.

Qui passera en demi, quels sont les pronostics chez vous, dans votre salon ? Quelle finale dans une semaine ? Et jusqu’où la France va-t-elle aller ? Ah non, pardon, on l’a déjà faite celle-là.