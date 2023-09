La Coupe du Monde 2023 suit son cours et en guise d’apéro avant l’énorme journée de demain, on avait droit aujourd’hui aux derniers matchs de classement, ceux-ci déterminant qui de la Polynésie ou du Bostwana terminerait 145 ou 148è de cette Coupe du Monde. On fait le point ?

Les résultats du jour

Finlande – Vénézuela : 90-75

– Vénézuela : 90-75 Angola – Soudan du Sud : 78-101

: 78-101 Nouvelle-Zélande – Égypte : 86-88

: 86-88 Côte d’Ivoire – France : 77-87

: 77-87 Japon – Cap Vert : 80-71

– Cap Vert : 80-71 Philippines – Chine : 96-75

– Chine : 96-75 Jordanie – Mexique : 80-93

: 80-93 Iran – Liban : 73-81

On ne s’attendait à rien mais on a quand même été déçu, voilà qui pourrait ressembler à un titre pour les trois derniers matchs des Bleus dans cette Coupe du Monde. Après la dernière victoire face à la Côte d’Ivoire l’Équipe de France en a désormais fini avec cette désastreuse compétition, et c’est le cas de 15 autres nations qui ont ponctué de manière plus ou moins positive leur séjour en Asie. La Jordanie, l’Iran ou le Venezuela sont capots, les Philippines ont sauvé l’honneur à la maison, la Finlande s’est offert une qualfi pour le TQO, et les deux grosses news en forme de smile sont venues aujourd’hui du Japon et du Soudan du Sud, deux pays tout fraîchement qualifiés pour les JO de Paris 2024 à la faveur de leur victoire du jour. Messieurs bravo, à dans un an, et surtout… à demain pour le début des choses très sérieuses !

Les classements

Le programme de demain – deuxième tour