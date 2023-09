La Coupe du Monde 2023 est ENFIN terminée pour l’Équipe de France. Dans leur dernier match de classement, les Bleus se sont imposés (87-77) face à la Côte d’Ivoire. Un match à l’image de l’ensemble de leur compétition : compliqué. Ah oui, l’Équipe de France termine 17è de cette Coupe du Monde.

Cette fichue sensation d’avoir joué l’ensemble de la compétition avec des chaussures de ski aux pieds et des gants de boxe aux mains est enfin terminée. TOUT était compliqué en Asie pour nos Bleus qui – totalement désunis après l’élimination face à la Lettonie – ont finalement terminé cette compétition comme ils l’avaient commencé, en étant là sans y être. Résultat des courses une victoire peu convaincante ce midi face à la Côte d’Ivoire (87-77) et une 17è place dans cette Coupe du Monde. Vite, la suite.

Face à la Côte d’Ivoire planait encore aujourd’hui cette atmosphère étrange autour de notre équipe favorite. Dans les attitudes, dans l’engagement et dans les tirs. Isaïa Cordinier (19 points, à 3/4 derrière l’arc) était l’un des mieux chaussés aujourd’hui, en étant le plus adroit de l’équipe et le plus investi dans la rencontre, avec de bons passages de Sylvain Francisco également. Autour ? Pas grand chose. Des cadres qui n’ont pas envie d’être là et qui passent leur temps à contester toutes les décisions arbitrales, et on a passé la pause déjeuner à regarder la France tirer la gueule comme si le maillot bleu était une vulgaire guenille. Jean Michel Arceau, Kevin Brique et Hervé Tranche jouaient aussi avec nous en attaque, et le meilleur moment du match fut peut-être bien quand le faisceau de BeinSports a cessé d’émettre cette parodie de basket proposée dans le 4è quart-temps.

En face, de la grinta, de l’envie, bref du basket. Malgré des moyens limités, les Ivoiriens se sont fait plaisir et ont tenté d’envoyer du jeu avec le smile qui les caractérise. Malgré un bel éclat dans le milieu du 3è quart-temps (quand la France a décidé de jouer), les Éléphants ne se sont pas résignés et ont profité de la nonchalance chronique de l’Équipe de France pour revenir à coup de jolis moves de Nisre Zouzoua ou Vafessa Fofana. Une belle prestation qui tranche forcément avec la pâleur du match des Bleus.

L’essentiel est là, une dernière victoire pénible mais une victoire quand même, l’un des rares reproches que l’on ne peut pas faire aux Bleus sur cette phase de classement. Place désormais à une grande remise en question après ce fiasco, les Jeux Olympiques sont dans 11 mois et le chantier est immense.

Score final : 87-77 pour la France.

Fin du Mondial.

Fin du cauchemar pour l’Équipe de France.

Rarement autant souffert en regardant le maillot bleu.

Maintenant y’a du boulot, du gros boulot et de grosses décisions à venir.

