Le Soudan du Sud qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Forts de leur large victoire face à l’Angola (78-101), les Sud-soudanais se qualifient donc directement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La récompense d’une Coupe du Monde particulièrement réussie pour la sélection africaine.

C’était l’un des principaux enjeux de cette matinée de matchs de classement, et on connaît désormais le représentant africain qui terminera la Coupe du Monde 2023 au premier rang de son continent. Il s’agit du, roulement de tambour, Soudan du Sud, qui, en battant l’Angola 78-101 part donc directement à Paris en 2024. Une première dans l’histoire du pays et un exploit majuscule.

Nation mineure et surtout très jeune (2011) du basket-ball mondial, les Sud-soudanais ont réalisé une compétition au-delà de leurs espérances. En terminant meilleure nation du continent africain, le Soudan du Sud décroche sa place au détriment de l’Égypte qui, malgré une belle remontée s’est finalement inclinée face à la Nouvelle-Zélande (88-86).

En phase de groupe, Wenyen Gabriel et ses potes avaient même failli arracher leur billet pour… le second tour mais avaient notamment échoué en prolongation face à Porto Rico lors du premier match. Ils ont par la suite battus la Chine, mais ont dû s’incliner face à la Serbie. Les Philippines et donc l’Angola aujourd’hui ont finalement été les deux adversaires qui ont permis au Soudan du Sud de s’offrir les Jeux.

Rendez-vous est donc pris pour les Sud-soudanais à Paris 2024. Et vu le niveau affiché sur ces cinq matchs, ce sera tout sauf un cadeau de les avoir dans sa poule, suivez nos regards.