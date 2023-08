Coupe du Monde 2023 : comment se qualifier pour… les Jeux Olympiques 2024 ?

La Coupe du Monde est un évènement majeur sur la planète sportive, et son trophée l’un des plus prestigieux et des plus durs à décrocher pour un athlète. Les 32 nations engagées dans la compétition s’affronteront donc avec un objectif en tête : soulever le trophée Naismith. Mais derrière ce but, s’en cache un deuxième plus accessible mais tout aussi ambitieux : décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques 2024.

Le Mondial 2023 sera en effet la première compétition à décerner des places directement qualificatives pour le J.O. de Paris. Au total, 7 tickets seront attribués aux meilleures équipes de chaque continent en fonction du classement final de la manière suivante :

Deux pour les Amériques

Deux pour l’Europe

Une pour l’Afrique

Une pour l’Asie

Une pour l’Océanie

Tous les scénarios sont possibles, mais ce système permet de distinguer quelques tendances pour la qualification directe. Pour la zone Amérique, les Etats-Unis et le Canada ont de grandes chances se partager les deux tickets pour Paris 2024. Il faudra se méfier des nations sud-américaines, mais les deux géants nord-américains sont les grands favoris. Idem en zone Océanie, avec l’Australie qui semble un cran au-dessus de tous les autres pays. En ce qui concerne l’Afrique et l’Asie, il est plus difficile de déterminer des favoris… et on ne vous parle même pas de l’Europe où la lutte pour les deux tickets qualificatifs s’annonce acharnée. Seul un pays est déjà assuré de participer aux Jeux Olympiques… la France, qui a sa place garantie par son statut de pays hôte.

Pour les 24 pays qui échoueront à décrocher leur billet pour les J.O. via la Coupe du Monde, il faudra passer par le tournoi de qualification olympique. Mais attention, celui-ci n’offrira que 4 places supplémentaires ! Eh oui, on n’est pas sur les mêmes quotas que le Mondial, les Jeux Olympiques sont réservés à l’élite. Il faudra donc batailler pour faire partie des 12 nations présentes à Paris en 2024 !

Source : FIBA, Olympics