Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Indiana Pacers !

Les Pacers font assurément paertie de ces équipes qui ne gagneront peut-être pas 50 matchs… mais dont on a déjà envie de consommer chacune des 48 minutes de leurs matchs. Tyrese Haliburton à la distribution, Bennedict Mathurin pour encore passer un cap, Buddy Hield pour de magnifiques 6/14 du parking tous les soirs, Andrew Nembhard et jaln Smith on va surveiller, sans compter les nouveaux arrivants Obi Toppin et le champion NBA et nouveau riche Bruce Brown. Bref un bien bel ensemble qui risque d’envoyer quelques highlights, à défaut de gagner des dizaines de matchs. On se penche sur le calendrier ?

# Plus long road-trip : 6 matchs du 12 au 21 janvier, à Atlanta, Denver, Salt Lake City, Sacramento, Portland et Phoenix.

# Plus longue session maison : 5 matchs entre le 3 et le 9 novembre (Cavs, Hornets, Spurs, Jazz et Bucks), puis 5 matchs entre le 3 et le 10 janvier (Bucks, Hawks, Celtics x2 et Wizards)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 6, c’est quand même pas terrible mais en même temps, est-on sûr qu’il y ai la fibre à Indianapolis ?

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, ça porte un peu malheur

# Matchs à horaires français pour les Pacers : 7, franchement pas trop mal !

# Quelques affiches à retenir : au rayon des retrouvailles, Bruce Brown récupérera sa bague de champion le 14 janvier à l’occasion d’un déplacement à Denver, alors que Tyrese Haliburton (et Buddy Hield) joueront les Kings le 18 janvier et le 2 février, histoire de savoir – enfin – qui a gagné ce foutu trade. Obi Toppin tentera pour sa part de tomar sur ses anciens copains de New York le 30 décembre ainsi que les 1er et 10 février alors que Benny Mathurin devra attendre les 24 et 29 mars pour montrer à LeBron James qu’il est meilleur que lui. Pour le In-Season Tournament le sort a reservé aux Pacers les Hawks, les Pistons, les Cavs et les Sixers, alors que pour la Rivals Week les joueurs de Rick Carlisle affronteront les Nuggets, les Sixers, les Grizzlies et les Suns. Enfin, pour le MLK Day les Pacers joueront à l’extérieur, du côté de l’Utah.

breaking in the schedule for the 2023-24 season. 🫙 pic.twitter.com/U20X3abQkU

— Indiana Pacers (@Pacers) August 17, 2023

Full Pacers 2023-24 schedule: pic.twitter.com/61JCMUxngA

— Tony East (@TonyREast) August 17, 2023