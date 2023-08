Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Orlando Magic !

Difficile de poser des termes bien précis sur la saison du Magic d’Orlando, qui a tout de même marqué une véritable progression pour la franchise de Mickey. Pas si loin que ça d’obtenir un top pick, et pas si loin que ça non plus de jouer le play-in, ce qui les rend au final… assez loin de tout, un bon gros ventre mou type FC Lorient. Cette saison encore une fois, le Magic voudra prouver qu’il a les dents longues et qu’il ne faut pas, ou en tout cas ne faut plus le prendre à la légère. Paolo Banchero sort d’une saison ROY, Franz Wagner continue sa progression en toute discrétion et polyvalence et Wendell Carter Jr. se veut toujours aussi précieux. Du côté des nouveaux, on note plusieurs arrivées qui pourraient bien correspondre à des besoins que cherche le Magic, le métronome Anthony Black, le sniper Jett Howard et le vieux Roublard Joe Ingles débarquant en ville pour permettre à Orlando de rêver plus grand. Pour plus d’informations, c’est plus bas que ça se passe.

# Plus long road-trip : 5 matchs loin de l’Amway Center entre le 30 janvier et le 7 février. Dallas, San Antonio, Minnesota, Detroit et Miami, telles sont les villes que les joueurs du Magic vont visiter au cours de ce laps de temps.

# Plus longue session maison : 8 matchs à domicile entre mi-mars et début avril. Dans l’ordre, les Raptors, les Hornets, les Pelicans, les Kings, les Warriors, les Clippers, les Grizzlies et les Blazers se rendront à Disney World. Orlando voudra repartir avec au moins 5 victoires dans la besace.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 5, nous rompichâmes

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, roulez jeunesse

# Matchs à horaires français pour le Magic : 8, on est plutôt bien

# Quelques affiches à retenir : dès le premier match de la saison, Paolo Banchero retrouvera Jabari Smith Jr., celui à qui il a “volé” la place de numéro 1 de la Draft 2022. Il se fritera également avec Chet Holmgren le 14 janvier et aussi pour la Saint Valentin. Il faudra attendre le 11 février, puis le 8 avril pour voir Nikola Vucevic fouler de nouveau le parquet de l’Amway Center, alors sortez les mouchoirs parce que ça va chialer sévère chez Mickey. Evan Fournier reviendra quant à lui le 30 décembre et le 15 février… s’il est encore un joueur des Knicks d’ici là. Pour le MLK Day le lundi 15 janvier, c’est un déplacement de qualitey qui attend Paul Banquier et ses potes, puisqu’ils joueront au Madison Square Garden à 21h, heure française. Puis le sort a réservé au Magic les Nets, les Bulls, les Raptors et les Celtics pour le In-Season Tournament. Les matchs les plus attendus dans le calendrier des “Magics” sont toutefois toujours les oppositions contre son meilleur ennemi, le Heat, finaliste NBA en titre. Les deux matchs à l’Amway Center se dérouleront le 21 décembre et le 22 janvier, puis le 13 janvier et le 7 février au Kaseya Center. A Orlando de contester la suprématie régionale, ce qui ne sera pas chose aisée.

