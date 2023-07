Rien n’est trop beau pour préparer Team USA à une compétition internationale. Pour que l’équipe principale soit prête à l’heure d’entamer les hostilités, The Athletic a rapporté ce jeudi soir la création d’un groupe réserve, destiné à challenger l’effectif de Steve Kerr lors du camp d’entraînement. Parmi les joueurs retenus, Chet Holmgren, Keegan Murray… et Cade Cunningham !

Que lire dans cette information ? Une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne, ce sera plus fun. Cade Cunningham va rejouer au basket, dans un cadre très compétitif, qui plus est. Les fans des Pistons peuvent avoir le sourire, leur star majeure va bien, et peaufinera son retour en compagnie de certains des meilleurs joueurs de NBA. Blessé au tibia, il avait du être opéré en décembre 2022, et avait seulement pu jouer 12 matchs lors de la régulière 2022-23. Un crève-coeur qui prend donc fin. Avec son retour, Detroit va enfin pouvoir passer la seconde, en espérant jouer un potentiel Play-in l’an prochain.

Oklahoma City’s Chet Holmgren and Jalen Williams, Detroit’s Cade Cunningham, Houston’s Jalen Green and Sacramento’s Keegan Murray are among group of rising American stars who will join Team USA for FIBA World Cup training camp next month, per sources.https://t.co/4TAN0GErUp

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2023

Maintenant, la mauvaise nouvelle. Ouais, parce qu’il faut bien reconnaître qu’une équipe composée de tels talents, ça fait flipper. Chet Holmgren, Keegan Murray, Cade Cunningham, Jalen Green, Jalen Williams… quelques noms seulement sont révélés par The Athletic, mais bon. On parle à première vue ici d’une équipe qui giflerait pas mal de sélections fin août. Ce groupe nommé Team USA Select Team est, comme c’est de coutume dans d’autres pays, aussi un réservoir de remplaçants potentiels en cas de blessure dans l’équipe première. Une annonce plus complète est attendue de la part de la sélection américaine, notamment avec l’intégralité des membres. Le groupe rejoindra Team USA le 3 août, pour un camp de préparation à Las Vegas.

