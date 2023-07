À quoi ressemblait la NBA il y a cinq ans ?

On arrive à la fin du mois de juillet, l’une des périodes les plus calmes de l’intersaison NBA et même de l’année sportive. Alors pour se divertir et se rappeler quelques bons souvenirs, on jette un coup d’oeil dans notre rétroviseur… cinq ans en arrière. Téma la taille du rétro, mais franchement ça vaut le coup.

Dis Papa, c’était comment la NBA en 2018 ? Et bien fiston, c’était très différent d’aujourd’hui. Dirk Nowitzki et Dwyane Wade étaient encore en activité, les Raptors n’étaient pas champions, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic n’avaient pas de titre de MVP, Ja Morant et Zion Williamson étaient des inconnus (ou presque)… bref, beaucoup de choses ont changé depuis cinq ans dans la Grande Ligue. Preuve en est, ce tweet du journaliste de The Athletic Law Murray, qui a décidé de recenser le roster de chaque franchise durant la saison 2018-19 et de le comparer avec l’effectif actuel. Le constat est sans appel : la NBA, ça va très vite.

To add to this, only four teams have the same head coach now that they did in 2018-19

– Spurs (Gregg Popovich)

– Heat (Erik Spoelstra)

– Warriors (Steve Kerr)

– Nuggets (Michael Malone)

— Law Murray 🤫 (@LawMurrayTheNU) July 14, 2023

Commençons par les plus “mauvais” élèves, les huit équipes qui n’ont conservé aucun joueur de leur roster 2018-2019. On parle ici de franchises qui ont entamé une reconstruction il y a quelques années (Cleveland, New Orleans, OKC, Houston, Detroit) ou plus récemment (San Antonio, Utah, Washington). Leurs fans ont dû lâcher quelques larmes, mais ces franchises écrivent désormais une nouvelle page de leur histoire, à l’image des Cavs qui ont su bâtir une nouvelle équipe compétitive après l’ère LeBron James. Son départ n’a pas été facile, mais il est aujourd’hui accepté et moins douloureux grâce aux jeunes cracks qui l’ont remplacé.

Autre tendance que l’on remarque : les trois dernières équipes championnes ont le même noyau depuis 2018. Les Bucks (2021) étaient déjà emmenés par Giannis Antetokounmpo et ses lieutenants Middleton, Lopez et Connaughton. Golden State (2022) tournait, comme depuis 2012, autour du légendaire quatuor Curry – Thompson – Green – Kerr. Et les Nuggets (2023) possédaient déjà leur trio Jokic – Murray – Porter Jr. encadré par Michael Malone. On ne voudrait pas tirer de conclusion précipitée sur ces données… mais il semblerait qu’il existe finalement un bout de continuité en NBA.

Attention, il ne suffit pas d’être patient, parce que d’autres équipes ont conservé plusieurs joueurs depuis 2018 sans pour autant décrocher de titre. On pense évidemment à Boston, qui évoluait avec le même cinq majeur depuis cinq ans avant le départ de Marcus Smart il y a un mois. On pense aussi aux Blazers, qui n’ont pas su entourer Damian Lillard mieux que par Anfernee Simons et Jusuf Nurkic. Même réflexion pour Luka Doncic, qui se tape Dwight Powell et Maxi Kleber comme intérieurs titulaires depuis 2018.

Dernier élément que l’on remarque : les équipes tiennent beaucoup à leur franchise player. Près de la moitié d’entre elles ont conservé leur joueur majeur de la saison 2018-2019. Pour ne citer qu’eux, Devin Booker, Joel Embiid, De’Aaron Fox, Karl-Anthony Towns et Zach LaVine n’ont pas bougé depuis cinq ans.

La NBA a bien changé depuis 2018, et ces informations ne font que nous le confirmer. Tout va très vite dans la Grande Ligue, alors assurez-vous d’être bien à bord du train TrashTalk pour ne rater aucune info. Une breaking news est tellement vite arrivée.