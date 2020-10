La NBA vise le MLK Day pour le début de la saison prochaine : 18 janvier 2021, c’est potentiellement la date magique

Quand commencera la prochaine campagne NBA ? Si beaucoup de questions accompagnent l’intersaison, celle-ci est sans doute la plus importante. Pour l’instant, rien n’est décidé évidemment, mais la Ligue aurait une date spécifique dans son viseur.

Cette date, c’est le 18 janvier 2021. Et le 18 janvier 2021, c’est le MLK Day, jour férié aux States où l’on célèbre chaque année le révérend Martin Luther King, visage du mouvement afro-américain des droits civiques. C’est Vincent Goodwill de Yahoo Sports qui souligne les intentions de la NBA, précisant tout de même qu’une reprise aux alentours de Noël n’est pas à exclure. En tout cas, ce qui semble de plus en plus certain, c’est que la NBA veut éviter d’attendre trop longtemps pour repartir. On a souvent dit que la présence des fans était un élément très important dans les discussions concernant la saison prochaine, à tel point que ça parlait d’une reprise au mois de mars 2021 à un moment donné. Si Adam Silver souhaite évidemment toujours revoir les supporters dans les salles, car ils représentent quand même 40% des revenus de la NBA, il veut éviter que la saison 2021-22 soit elle aussi perturbée par ce très gros bordel qui a commencé en mars 2020. La campagne 2021-22 doit être celle d’un retour à la normale et ça suppose donc une bonne gestion de la prochaine. Attendre trop longtemps en espérant une amélioration de la situation sanitaire afin d’accueillir à nouveau les fans, c’est risqué dans le sens où la NBA peut potentiellement perdre de nombreuses semaines pour pas grand-chose au final. La Ligue veut clairement éviter cela. Il y a un mois, Silver déclarait qu’il voulait voir une saison 2020-21 se dérouler de la façon la plus normale possible (82 matchs, dans les différents marchés et si possible avec des fans), mais le commish possède aussi cette vision à moyen terme. Il va falloir trouver un équilibre pour se remettre sur les rails dès que possible.

Comme l’indique Vincent Goodwill, qui souligne les faibles audiences des dernières Finales, il ne faut pas sous-estimer les habitudes du public. Une saison NBA, c’est d’octobre à juin et malgré la volonté de certains de changer définitivement le calendrier pour commencer autour du Christmas Day afin d’éviter la concurrence de la NFL, la Ligue semble vouloir rester sur son format habituel. Une reprise lors du MLK Day pourrait permettre à la saison 2020-21 de se terminer durant l’été prochain et ainsi d’enchaîner avec les différentes étapes de l’intersaison, pour ensuite pouvoir reprendre au mois d’octobre. On serait alors de retour sur le rythme traditionnel, avec on l’espère le COVID derrière nous. De plus, un début de saison 2020-21 lors du MLK Day serait un signe fort vu le contexte social actuel. Chaque année, la NBA honore Martin Luther King en proposant une longue liste de matchs, le MLK Day fait partie des dates importantes d’une saison et après la bulle, où la Ligue a voulu mettre en avant le mouvement Black Lives Matter, la symbolique serait grande. On sait que la NBA aime marquer les esprits, voilà une belle opportunité et puis niveau timing, ça colle plutôt bien.

La date du 18 janvier 2021 présente donc plusieurs avantages. Gardez-la bien en tête, car elle pourrait représenter le retour de la balle orange sur nos écrans. C’est dans trois mois seulement, ce n’est pas si loin que ça.

Source texte : Yahoo Sports