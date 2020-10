Les highlights de Drazen Petrovic avec les Nets : une vidéo évidemment trop courte, on va pas vous faire un dessin

L’année 1993 restera à jamais une année compliquée pour n’importe quel adorateur du beau jeu. On ne parle évidemment pas de ce centre inutile de David Ginola mais bien du décès accidentel de Drazen Petrovic. Mois de juin, autoroute allemande, et puis merde, dire que Mozart n’en était encore peut-être qu’à ses premiers exploits. Les Blazers avaient ainsi eu la chance de profiter en premier du bijou, puis les Nets raflèrent ensuite le joyau. Deux saisons et demi dans les nuages, et un destin beaucoup trop cruel.

Les images de Drazen Petrovic sont bien sûr trop rares. En Europe d’abord, parce que la Yougoslavie des années 80, mais en NBA également, car les caméras à l’époque aussi nombreuses que… le nombre d’années passées par Drazen dans la Grande Ligue. Dire que Petrovic a révolutionné la NBA serait mentir et parler sous le coup d’une émotion que l’on n’a pour la plupart – en plus – pas connu réellement à l’époque, mais disons que Drazen avait « quelque chose » et ça, la NBA s’en est clairement rendu compte. Un quelque chose un peu lunaire, tellement différent, cette touche de grâce que si peu font transpirer, et des victimes qui se comptent en dizaines lors, notamment, d’une saison 1992-93 de folie, terminée dans la All-NBA Third Team après un exercice à plus de 22 points de moyenne.

92-93, mais également la saison 91-92 et un bout de la précédente, soit un tout petit peu moins de 200 matchs sous les couleurs de New Jersey mais suffisamment pour être aujourd’hui bien ancré dans les mémoires locales. Jump-shot soyeux, club des 50-40-90 pas si loin malgré une époque où les machettes étaient régulièrement de sortie, et donc ce – très rapide – best-of à regarder avec le son que vous savez en fond, à savoir ni du Wejdene ni du Amir mais bien un petit Mozart qui va bien.

Allez, highlights, larmiche, et putain de camion.