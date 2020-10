Pour Steve Ballmer, Tyronn Lue est le meilleur coach de la Ligue : le proprio des Clippers en plein trip face à la presse

Il est de nature très logique de voir un propriétaire, un président ou même des joueurs se ranger du côté d’un coach fraîchement nommé. C’est humain, c’est conseillé, c’est « normal ». Sauf que quand c’est… Steve Ballmer qui prend la parole, le résultat est souvent à la hauteur des attentes : un show à l’américaine empli de déclarations entre exagération, naseaux qui fument et auréoles sous les aisselles.

Si vous aimez l’entertainment, vous vous souvenez forcément de la conférence de presse d’intronisation de Paul George et Kawhi Leonard en juillet 2019. Un délire sans nom sous les yeux incrédules des deux nouveaux arrivants d’alors, ces derniers se demandant probablement dans quel asile ils venaient de débarquer. Quinze mois plus tard de l’eau a coulé sous les ponts, Wejdene a débarqué dans nos vies et les Clippers ont choke une fois de plus en Playoffs, mais une chose ne change pas d’un iota : Steve Ballmer est toujours aussi déjanté, et si la présentation de Tyronn Lue hier n’a donné lieu à aucune explosion de joie ni aucune auréole sous les aisselles pour cause d’ambiance feutrée due au COVID, le sémillant proprio des Clippers a néanmoins, une nouvelle fois, sorti la punchline de la semaine.

« Nous avons récupéré le meilleur coach possible, le meilleur de toute la Ligue. Tyronn est le meilleur, le meilleur parmi les meilleurs. »

Premier reflexe à la lecture de ces mots ? Faire des recherches dans le champ lexical préféré de Pablo Escobar. Farine, neige, rails, blanche, on s’est compris. De là à insinuer que Steve Ballmer s’en met plein les narines avant de monter sur une estrade ? Loin de nous cette idée, et on préfère se dire que tel Obélix – avec qui il partage d’ailleurs une certaine ressemblance – Stevie est peut-être tombé dedans lorsqu’il était petit. On tempérera également ces propos en rappelant qu’aujourd’hui Tyronn Lue possède mine de rien un palmarès plus étoffé que 80% des coachs de la Ligue, que malgré les vannes on ne peut lui enlever les accomplissements inscrits à son CV, et que nous lui laisserons évidemment le bénéfice du doute jusqu’aux prochains Playoffs. On part en tout cas sur une nouvelle déclaration fracassante de Steve Madmer, et on vous partage d’ailleurs EN EXCLU la suite de son discours, censuré pour des raisons évidentes par la NBA. Comme quoi ça sert d’avoir un envoyé spécial sur place, mais ne le dîtes à personne.

Paul George est le joueur le plus clutch de l’histoire des Playoffs, je n’ai jamais vu un homme aussi responsable lorsqu’il s’agit de jouer le titre. Kawhi Leonard adore raconter des blagues. L’autre soir au restau, il s’est même mis debout sur la table et a pris l’accent belge. Patrick Beverley est le meneur du futur. Absolument personne ne peut défendre sur lui, et sa sagesse le récompensera un jour. Le Top 100 all-time de TrashTalk ? Un WTF honteux quand j’ai su que Reggie Jackson n’était pas Top 30. Quoiqu’on dise, les Clippers restent la franchise n°1 à Los Angeles. Est-ce que les Lakers ont rempli les salles cet été ? Voilà. Si contrat max il doit y avoir chez nous, ce contrat sera pour Mario Hezonja ou Elfrid Payton. Je ne bois que de l’eau et je n’ai jamais fumé de ma vie. Mon favori pour la 2020-21 Champions League est l’Olympique de Marseille.

On s’arrête là mais on vous jure qu’il y en a beaucoup d’autres, que l’on préfère taire pour préserver les âmes les plus sensibles. Désormais ? On se pose et on attend, histoire de savoir si Steve Ballmer est le génie le plus incompris de son équipe ou simplement un agitateur de plus dans le grand cirque de la NBA.