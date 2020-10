Flashback : quand Kevin Durant et Kyrie Irving se répondaient du tac au tac, un gros duel qu’on n’est pas prêt de revoir

S’ils évoluent désormais dans la même team, Kevin Durant et Kyrie Irving ont proposé quelques gros duels au fil des années. En Finales NBA évidemment, mais aussi en saison régulière, comme lors de ce 26 janvier 2019. Ce jour-là, les deux stars ont offert un sacré spectacle au public de Boston.

Ce n’est pas le dernier affrontement en date entre KD et Uncle Drew, les deux ayant joué l’un contre l’autre quelques semaines plus tard. Mais c’est celui qu’on retient, car il ne s’est pas terminé sur un blowout contrairement au prochain et puis surtout, Kevin et Kyrie ont chacun lâché une grosse performance individuelle. Un flashback s’impose donc tout naturellement. Sur une série de neuf victoires consécutives avant ce match de fin janvier, les Warriors trouvent enfin un adversaire à leur taille. Les Celtics, malgré une première partie de saison décevante, possèdent effectivement le talent pour mettre en difficulté la bande à Steve Kerr, et ils le prouvent. Car pendant 48 minutes, on assiste à une superbe bataille entre le double champion en titre et un poids lourd de l’Est, poids lourd qui reste d’ailleurs sur dix succès d’affilée à la maison. Le premier quart-temps ressemble déjà à un mano a mano entre Durant et Irving, Kevin marquant 14 points pendant que Kyrie plante 11 unités d’entrée. Alors que KD fait mal à l’intérieur de l’arc à base de dunks en transition et de tirs mi-distance, Uncle Drew envoie plusieurs banderilles du parking. Eh ouais, ça va être ce genre de soirée les gars.

Si Stephen Curry décide de prendre le devant de la scène en marquant 17 points rien que dans le second quart-temps, le duel Kevin – Kyrie continue. Le deuxième round est en faveur d’Irving, le troisième est pour Durant, et le dernier sert à départager les deux. Dans l’ultime période de la rencontre, alors que Golden State est devant au score 90-84, Uncle Drew tente le tout pour le tout afin d’essayer de ramener les Celtics à hauteur des Warriors. Petit fadeaway, and one, tir primé, pénétration pour finition main gauche sur Klay Thompson, et même cours de danse offert à Andre Iguodala. C’est tout simplement le Kyrie show. En face, Durant ne met qu’un shoot – avec la faute – mais est parfait sur la ligne des lancers francs avec un 6/6. La différence se fera finalement par l’intermédiaire des Splash Brothers, qui marquent les sept derniers points de Golden State. Un 3-points et deux lancers pour Klay, puis deux lancers de Steph, score final 115-111 pour les gars de la Baie. Kevin Durant, auteur de 33 points (à 10/23 au tir et 12/13 aux lancers francs), 9 rebonds et 3 passes, termine top scoreur de cette rencontre bien kiffante, juste devant Kyrie, qui finit lui avec 32 pions (12/27 au shoot, 4/10 de loin), 6 rebonds et 10 caviars au compteur. Pas de doute, ces deux-là ont régalé la galerie, même si les fans de Boston sont repartis en faisant la gueule.

Kevin Durant et Kyrie Irving sous le même maillot, ça devrait envoyer du lourd à partir de 2021 du côté de Brooklyn, mais ce genre de duel risque de vite nous manquer. Car quand vous avez deux des meilleurs attaquants de la planète face à face, voilà ce que ça peut donner.